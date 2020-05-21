【新冠肺炎】池水會播毒？康文署部分泳池重開　一文睇清最新安排

夏日炎炎，小孩子就最希望下水暢泳消暑！不過受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，康文署轄下的公眾游泳池和泳灘一直關閉。日前當局宣布，大部分公眾游泳池將於今天（5月21日）重開。不過，池水會否成為另一播毒媒介？到訪泳池又有什麼注意事項？

夏日炎炎，小孩子就最希望下水暢泳消暑！

泳池重開 實施特別措施

康文署宣布，今天（5月21日）起，三十三個公眾游泳池將重新開放，有關各游泳池開放設施的詳情，可參閱於場地張貼的告示。重新開放的游泳池的開放時間由每日上午六時三十分至晚上十時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。當局建議，市民游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時佩戴自備的口罩。

按圖即睇泳池重開特別措施：

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按圖即睇泳池重開名單：

另一方面，康文署轄下十五個刊憲泳灘會由五月二十三日（星期六）起重新開放，署方會由每日上午九時至下午六時於重開的刊憲泳灘提供救生員服務；而在六月至八月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午八時至下午七時。

康文署轄下十五個刊憲泳灘會由五月二十三日（星期六）起重新開放

康文署特別提醒使用泳灘的人士必須遵守「限聚令」，不得進行多於八人的群組聚集。為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放。除了其中十五個重開的刊憲泳灘外，其餘泳灘繼續關閉，泳灘的救生服務亦會繼續暫停，署方呼籲市民切勿在關閉的泳灘游泳及聚集，以減少社交接觸和避免發生意外。

按圖即睇泳灘重開名單：

人數是風險指標

即使池池重開，不少家長也擔心池水會否成為另一播毒媒介。一般來說，為了消除在池水中的各種病毒，如腺病毒、腸病毒，游池會添加氯去保護大眾。美國疾病管制與預防中心指，目前沒有證據表明，新冠肺炎病毒可以通過水池，熱水浴池，水療中心傳播給人們，只要這些設施正確維護（包括用氯和溴消毒），在含氯池水中，新冠肺炎病毒的活性很低。

基於池水中不太可能有新冠肺炎病毒存在，耶魯健康研究所主任Saad Omer指出，到任何一個沒有人群的地方，就可安心運動，亦即說明了運動人數才是風險的高低指標。

醫生：更衣室更高危

家庭醫生莫昆洋補充，新冠病毒雖不會透過加了氯的游泳池水傳播，但如果更衣室有感染者進出，甚至近距離咳嗽、打噴嚏，也會令門柄、水喉開關等物件表面沾上病毒。反而要留意的是飛沫傳播，畢竟游泳是眾多運動中，最不可能戴口罩的，泳客之間沒有戴口罩地交談，受感染的機會便會增加。

至於泳灘不像游池有氯氣消毒，風險又如何？莫醫生指，雖然海水沒有氯氣，但流量大，有病菌也稀釋到難以感染，因此和泳池一樣，水並不是一個需要過分擔心的媒介，最重要的仍是保持和其他人的社交距離。

參考資料：Water and COVID-19 FAQs