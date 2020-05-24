港版國安法｜稱立法可保護大部分人　葉劉：中央迫不得已背水一戰

人大上周提請將「港版國安法」，納入《基本法》附件三在港實施，惹來廣泛關注。 03年廿三條立法推手、時任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀今（24日）於無綫節目《講清講楚》表示，當年倘可由港人自行立法最為理想，因更具透明度。她又承認，現時形勢比當年惡劣，但爭議性立例並沒最佳時機，過去一年本港經歷動盪，相信中央、人大出手實迫不得已，是背水一戰，旨在恢復秩序。 她認為，「港版國安法」僅針對策劃組織性活動的港獨及鼓吹革命人士，市民倘單純高呼口號，並不違法。

葉劉淑儀指，倘能於03年由港人自行成功立法最好，因透明度高，亦切合本港普通法，及會有公開諮詢，「會係最理想」。被問到是否還其公道？她則不置可否，但她表示當年其版本亦有限制，未有涵蓋顛覆國家政權罪及分裂國家罪，未必切合去年社會事件情況。

要立具爭議性法律 並沒所謂最佳時機



她又承認，現時情況比03年惡劣，本港經歷1年動盪、外國恐嚇制裁，但她認為，要立具爭議性法律，並沒所謂最佳時機，「咩時候最好？搵唔到。」她續指，當年處理國安法時，僅屬和平抗議，惟時至今日，暴力不斷、不停有人高呼民主自決，揮舞外國旗等，對國家威脅甚大，她強調中央、人大出手實迫不得已，是背水一戰，旨在恢復秩序。條例未正式草擬，她相信內地專家熟悉本港普通法，但基於內地法例較傾向原則性及概括，普通法則需清晰說明，她相信，人大常委草擬時會諮詢本地專家。

可定罪範圍不必只指涉暴力

她又提及，所涵蓋可定罪範圍不必只指涉暴力，她指澳洲是一例。她認為危害金融擾亂、生物襲擊、散播假消息、攻擊網絡等，亦可屬於危害國家安全，「但難有一條例預視所有環境。」

被問到會否擔心建制派選情受累？她則指，支持國家維持國家安全，遂在心理上已作犧牲準備。她又謂，不少港人表達對外國撤資、怕遭檢控憂慮，甚至考慮移民，她則指，港人於九七回歸，六四亦有相關考量，「但好多人走了也回來」，她相信本港多優勢，亦有國家支持，相信即使有迴響，亦是預計之內，國家有能力予本港回復增長。

會否令不滿地下化，港人對政府失信心？她指，正如副總理韓正所言，相信極少港人會受影響，因法例只針對港獨人士，其餘市民則可排除，「好多人知道不可能，只係少數人比人誤導」，她認為，本港需重整土地房屋及教育，始能重新出發，恢復市民信心。

叫口號是無問題 除非是有組織活動

至於如何挽回港人對一國兩制信心？她則解指，一國兩制會保持不變，基本法保障港人享有自由，寫文章、叫口號是無問題，除非是有組織活動。她又指，「純粹叫一句口號，同網上鼓吹亦不同」，需視乎行為本質，不能一概而論。她提到，過去一年，有人於網上散播言論，去年亦有人佔領立法會、向司法部門扔氣油彈、攻擊警總等顛覆本港政府行為，實需要處理。

她又指，相信真正串謀「搞港獨」人士屬少數，但民間有力量進行洗腦滲透，不得不處理。她又謂，美國亦有嚴厲處理滲透活動，她強調，港版國家法不會荼毒年輕人心靈，「其實係保護大部分人。」

出現本土恐怖活動 中大二號橋扔擲雜物亦是一例

是否別無他法？葉太表示，本港法規不完善，缺乏顛覆國家政權罪及分裂國家罪，本港亦出現本土恐怖活動，包括發現威力高炸藥、中大二號橋扔擲雜物亦是一例。