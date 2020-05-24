港版國安法｜韓正：勿低估中央立法決心　籲人大做好宣傳安定人心

中央出手為香港制定國家安全法，主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（24日）於人民大會堂會見港區全國人大代表，並發表講話，會面長約1個半小時。 據多名人大代表引述，韓正指今次就「港區國安法」立法，中央已經過深思熟慮，不要低估中央訂立《國安法》的決心。韓正向港區人大提出三點希望，包括希望他們回港後，能用香港人的語言，宣傳和解讀好「港區國安法」的立法，做好安定人心工作。

港區人大代表與主管港澳事務的國務院副總理韓正會面。（人大代表提供）

香港仍要就23條立法

身兼港澳工作協調小小組長的韓正，今早會見港區人大代表，港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧列席。港區人大代表吳秋北引述韓正指，透過人大常委會立法實施「香港國安法」的決定慎重，法例與《基本法》23條並行不悖，重申法治是香港核心價值，中央會堅決維護國家安全。

他又引述韓正指，中央當年授權香港就《基本法》23條自行立法，充明說明中央相信香港，但不代表中央權責喪失，亦不影響中央繼續負責維持國家安全。

韓正。（新華社）

韓正向人大提三點希望

據了解，韓正在會上提出三點希望，包括希望港區人大代表能用香港人的語言，宣傳和解讀好「港區國安法」的立法，做好安定人心的作用；希望人大代表能支持行政長官和特區政府依法施政，解決深層次矛盾；亦希望人大能做好疫情防控的工作。