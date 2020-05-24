保就業計劃│羅致光：不是保僱主　惟僱主有「商」　僱員有「糧」

「保就業」計劃明日(25日)起開始接受申請，對於計劃面對坊間不少質疑或批評，擔心計劃質重僱主而僱員未能真正受惠，勞福局局長羅致光表示，計劃目的不是「保僱主」；不過，僱主保不住，職位就消失，便不能保就業，所以政府為僱主提供薪酬津貼，協助僱主「撑」過疫情，保留僱員；又指僱主與僱員是香港經濟中命運共同體，僱主僱員有商有量，僱主便有「商」，僱員便有「糧」，待經濟復甦，僱主可乘勢而起。

羅致光指，「保就業」計劃的設計要簡而快，如果太複雜，建立及審批需時，到分派津貼時，已是明日黃花，救不了正處於水深火熱，面臨倒閉的企業。所以「保就業」計劃的主體運用了現有的「強積金」制度；只要申領「保就業」津貼的僱主，在申請時授權政府的代理人向強積金受託人索取僱主有關記錄，代理人的資料系統只要和受託人資料系統對接，計算及審批津貼金額，便可以全自動化，快而準。

而為免有人在公布「保就業」計劃細節後，「舞高弄低」僱員及薪酬數字，計劃已要求僱主可以選2019年12月、2020年1月、2月、或3月的其中一個月，作為計算今年6、7、和8月的薪酬津貼；而 6、7、8每一個月的受薪人數，不應少於3月份的受聘人數；因此可選擇的都已成「歷史」。

他又指，計劃推出第二期時，可選的指定月份仍可能是12月至3月的其中一個月以計劃津貼水平，但因僱主在申領第一期津貼時，承諾在領取資助期間，即6、7、8月，不會裁員，若僱主沒有信守承諾，可能會失去申領第二期津貼的資格。

他指，面對全球經濟可能已進入蕭條期，疫情未知何時了，應秉持著同舟共濟的精神，才能渡過這個可能是漫長的經濟寒冬；僱主與僱員是香港經濟中的命運共同體。政府透過「保就業」計劃，協助僱主支薪，僱主便更要負起企業社會責任，協助僱員保就業。僱主僱員有商有量，僱主便有「商」，僱員便有「糧」。