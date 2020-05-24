港版國安法｜警金鐘嚴密佈防　逾百人太古廣場天橋叫口號

中央主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議。有網民今日（24日）發起在港島區遊行反對立法，警方在多處嚴密佈防，並以催淚彈、水炮車等驅散示威者。 下午時分，金鐘、中環一帶未有衝突，但警方已在區內嚴密佈防，金鐘道須封路，通往立法會的行人路亦已不能進入。不過，仍然有約百名市民於金鐘太古廣場連接金鐘廊的天橋聚集，高叫口號，但警方未有入內阻止。

警方於夏慤道截查市民。（黃偉倫攝）

警金鐘站佈防

雖然金鐘、中環一帶未起衝突，不過警方佈防已相當嚴密。記者約下午3時到金鐘港鐵站，站內多個出入口均各有數名防暴警員戒備。此外，金鐘道連接灣仔的東、西方向行車線亦已封閉，有多名警員及數輛警車戒備。記者又見警方於夏慤道截查市民。

記者之後一度嘗試經連接政府總部及海富中心的天橋前往立法會，惟天橋的升降機已關閉，電梯亦已拉起封鎖線。另外，連接金鐘廊及立法會的行人天橋，同樣已封閉，警員指該路不可前往立法會，亦不知是否仍有道路通往政總及立法會一帶。

雖然附近一帶佈守嚴密，不過在連接金鐘廊及太古廣場的天橋，仍有約百名市民聚集，不時高呼「光復香港，時代革命」等口號，又合唱《願榮光歸香港》。

有約百名市民在太古廣場連接金鐘廊的天橋聚集叫口號。（黃偉倫攝）

連接金鐘廊及立法會的天橋封閉。（黃偉倫攝）

ifc保安明顯增強

至於中環方面，警方下午在銅鑼灣進行驅散後，網上一度有人號召「轉場」到中環ifc商場。記者下午3時許發現ifc中庭及多個主要通道都明顯加強保安，除保安員駐守外，商場職員不時在商場遊走觀察。

至下午4時許，ifc仍未見有示威者在聚集，相反到商場逛街的人流逐漸增多；至於ifc外圍、香港站外一帶仍有不少外傭聚集，期間偶有警方衝鋒車巡邏。

ifc各通道都有保安駐守。（孔繁栩攝）