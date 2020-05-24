港版國安法｜警密集式出稿講解行動、讉責示威者　最短間隔3分鐘

有網民於網上發起今日（24日）在港島區遊行，呼籲參加者於下午由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿。警方中午起就已經在全港多處布防、戒備。警同時一改宣傳策略，於社交網絡facebook也十分活躍「主動出擊」，從中午12時許到下午5時之間共計發布13條貼文，另亦透過政府新聞處發布的7條新聞稿及聲明，而在facebook專頁，間隔最短的兩條貼文發布時間只相隔3分鐘。

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今日早上近9時，警方已經在Facebook主頁發布貼文，呼籲市民不要參與違法活動，而到中午12時後，警方發貼文指留意到銅鑼灣有人聚集，而警察公共關係科人員則開始直播。其後四個小時多的時間內，警方Facebook專頁共貼出10逾條貼文，包括交代示威者的堵路、破壞行為，以及警方施放催淚煙、出動人群管理特別用途車、逮捕等行動。

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在所有的貼文中，警方在銅鑼灣逮捕涉嫌受禁群組聚集人士，及在銅鑼灣施放催淚彈的兩條帖文相隔時間最短，相隔僅3分鐘。而下午3時至4時之間，警方的Facebook專頁共發出7條貼文，最為頻繁。另外，對比警方透過政府新聞處發出新聞稿，警方Facebook專頁的貼文不僅更快，而且數量更多，包括了一則關於澄清警員在便利店取走樽裝飲品未付款的回應。