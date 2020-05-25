新冠肺炎｜何栢良：傳播鏈漸穩定倡取消限聚令　戴口罩是防疫關鍵

本港新冠肺炎疫情漸轉穩定，連續第10日沒有本地感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台上表示，早前的梨木樹個案沒有新增無法追蹤的個案，相信現時復課是安全。他又認為，現時可見傳播鏈穩定，政府限聚令容許8人也與復課等政策有矛盾的地方，「限聚令嘅成效微，戴口罩先係關鍵。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

本港截至昨日（25日）已經錄得連續10日零確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受商台《在晴朗的一天》出發時指出，梨木樹本地確診個案至今沒有任何新增個案，認為本地的傳播鏈是變得穩定。但礙於梨木樹本地確診個案仍未找到源頭，何栢良不排除社區內有隱形傳播，「可能有啲海外回港人士個測試係假陰性，又或者佢哋家居隔離時唔守規矩。」現時復課是否安全？何栢良指，只要大家戴口罩作防疫，復課是安全。



大家齊戴口罩可形成群眾屏障

何栢良續稱，戴口罩及保持手部衛生是重要，「外國好多提倡社區免疫，但宜家我哋睇到好多都係失敗，證明係『不切實際』，反而愈來愈多證明戴口罩可以成群眾的屏障。」

不過，何栢良留意到近日多了人戴呼氣閥式口罩，直斥該款口罩是「自私口罩」，因氣閥會將讓用家的飛沫排出空氣中，「我明近日可能天氣熱，外科口罩比較焗，但如果有患者無病徵，咁佢就不斷播毒」，呼籲大家為了防疫要繼續忍耐。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

限聚令會將在6月4日結束，外界關注是否延長。何栢良認為，根據現時情況，傳播鏈穩定可取消限聚令，「你復課、俾人游水同仲限制8個人係唔合理，但要立例坐巴士、公共交通要戴口罩。」他說：「限聚令嘅成效微，戴口罩先係關鍵」，國外有限聚令的地方但人們沒有戴口罩，與沒有限聚令且無戴口罩，感染個案數目其實是相若，故作用並不大，相反戴口罩的抗疫成效已經有不少研究證明。