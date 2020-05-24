兩會｜陳馮富珍：新冠病毒最「狡猾」　中國抗疫為世界貢獻智慧

全國政協今日（24日）舉行全體會議，全國政協常委、世界衞生組織前總幹事陳馮富珍在大會發言時表示，新冠肺炎病毒是她見過最「狡猾」的病毒，任何僥倖觀望心態、淡化疫情或消極應對的做法，都會面臨難以挽回的災難性後果，強調國際社會應在世衛指導協調下，進一步加強合作。 她承認中國公共衞生疾控體系和應急管理體系方面存在某些短板和不足，但同時讚揚中國對全球公共衞生安全高度負責，抗疫工作整體仍然是成功，給全球抗疫增添了信心，貢獻了智慧，於公共衞生防疫系統方面也將為世界提供寶貴的經驗。

中國近月疫情放緩。（資料圖片）

陳馮富珍表示，新冠病毒是她見過最「狡猾」的病毒，因病毒傳染性遠超流感，在人群密集環境中更易傳播，其致死率是2009年H1N1流感的10倍，病毒本身潛伏期長、可以無症狀感染等特性，使得常規化的防控策略難以奏效。目前，人類對新冠病毒機理的認識還不夠透徹，藥物與疫苗的研發仍在進行，以科技手段戰勝疫情尚需時日。任何僥倖觀望的心態，任何淡化疫情、消極應對的做法，都會面臨難以挽回的災難性後果。

陳馮富珍承認，此次疫情暴露出中國公共衞生疾控體系和應急管理體系方面存在短板和不足，例如對新發傳染病的研究還需加強，重大疫情早期預警機制還有待完善，在重大災害面前，社會心理問題的干預需要普遍增強等。不過她讚揚：「中國政府和人民為抗擊疫情所付出的巨大努力，特別是習近平總書記在大年初一主持召開中央政治局常委會會議進行研究部署，強調要把人民生命安全和身體健康放在第一位。中國所採取的果斷措施，阻斷了新冠疫情的擴散，保住了數萬民眾的生命，得到了廣大人民的支持，也得到了世界衞生組織和國際社會的廣泛贊同。」

陳馮富珍。（新華社）

籲國際社會在世衞指導下合作

目前內地疫情已放緩，陳馮富珍認為，中國的成功實踐「給全球抗疫增添了信心，貢獻了智慧，相信在疫後完善公共衞生防疫系統方面也將為世界提供寶貴的經驗」。她又大讚中國對全球公共衞生安全高度負責，堅持公開透明的原則，及時發布疫情信息，主動分享病毒基因序列等研究成果：「在中國人民全力抗擊疫情的緊要關頭，國際社會給予寶貴支持，70多個國家和國際組織以不同形式提供了援助；當疫情在全球蔓延，中國向受疫情影響的國家及時給予援助。」

她呼籲國際社會繼續秉持人類命運共同體理念，在世衞組織指導協調下，進一步加強合作，攜手克服當前危機，共同構建人類衞生健康共同體。