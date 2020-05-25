港版國安法｜衝突後銅鑼灣多盞交通燈被毀　I.T分店暫停營業

有網民於昨日（24日）發起遊行，反對港版國安法立法，最終演變成衝突。記者於今日（25日）到衝突現場視察，發現多盞交通燈被毀，I.T分店有員工在打掃清潔，示威者在街頭巷尾留下的塗鴉和標記仍未清理。

斯富街與禮頓道交界處，共有四盞交通燈被破壞，貼上黃色的「壞燈」告示。（張浩維攝）

在昨日的警民衝突中，有激進示威者搬走垃圾桶堵塞馬路、以硬物擊毀交通燈、掘起地面磚頭，並破壞銅鑼灣禮頓道的I.T分店，致櫥窗玻璃碎片散落一地。

欄杆倒地未移走 地磚未填補

事隔一日，波斯富街與禮頓道交界處，共有四盞交通燈被破壞，貼上黃色的「壞燈」告示；亦有燈罩被毀的交通燈仍能如常運作。而安全島上的地磚仍未填補，磚下的沙床暴露在外，亦有欄杆倒地後未被移走。雖然交通燈停止運作，但在紅色暴雨警告下，路上的行人及車輛仍保持暢順。

波斯富街有欄杆倒地後未被移走。（張浩維攝）

而時裝品牌店I.T禮頓道的分店，已設置白色的圍板覆蓋被破壞的櫥窗。店內的玻璃碎片仍然散落一地，約有10多名員工在掃除碎片及清潔。員工指，因受到嚴重破壞，今日應未能如常營業。

此外，銅鑼灣的街頭巷尾，仍留有大量示威者留下的塗鴉和標記，包括希慎廣場外的港鐵指示牌被塗黑、多處牆壁寫上「香港獨立」等標語、多個路牌被貼上海報等。