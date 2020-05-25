港版國安法｜警拘180人家屬警署外守候　區議員：逾120人仍被扣查

昨日（24日）有網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，最終演變為警民衝突，示威者以磚頭陣及雨傘陣對峙，警方出動水炮車及發催淚彈驅散，行動中警方全日至少拘捕180人。今早（25日）北角警署外仍有10多名家屬守候，等待被捕的親友保釋。 港島東區區議員梁兆新、蔡志強及王振星到北角警署，協助被捕人士。其間蔡志強指，警方指目前警署內仍有約120名被捕人士，據了解18歲以下的被捕人士，早前已經獲釋，至於成年的被捕人士仍被扣查。今早，他們帶了乾糧和口罩到場，亦並帶備衣物讓被捕人士離開警署後更換。

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今早10時許，市民林先生帶同衣物到北角警署外，他表示，其66歲母親及30餘歲胞姊，昨日於銅鑼灣一帶被捕，他稱家人昨日下午穿着拖鞋外出，懷疑用膳後到銅鑼灣SOGO一帶。林先生指，昨日他沒有到示威現場，他不太清楚母親及胞姊到銅鑼灣原因。他稱昨日警方施放催淚彈後，胞姊曾向他報平安，不久後她們便失聯。

「以我所知佢哋唔係激進份子！」至今日凌晨3時許，有律師通知他家人被捕，並扣留在北角警署內，「今日凌晨我嚟過一次，當時拎唔到食物畀佢哋，只係拎到外套畀佢哋！」律師稱其家人有機會被控非法集結。

林先生指，今早7時許胞姊透過警方電話來電，對方指暫時未知何時獲釋，並着他帶備衣物到警署。他續指，有警員稱北角警署的報案室「爆滿」，暫時未能讓他進入警署探望被捕親人。

警方拘捕約180人 涉非法集結、公眾地方行為不檢

昨日（24日）有網民於網上發起今日（24日）在港島區遊行，呼籲參加者於下午由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。警方於facebook專頁表示，截至晚上9時半，在銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等地區拘捕至少180人，主要涉及未經批准的集結、非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。

政府昨晚發聲明指，對自下午起有「暴徒」在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出嚴重暴力違法行為，政府予以強烈譴責，支持警方果斷採取執法行動；醫管局表示，截查昨晚11時，共有10名（30至72歲）傷者分別被送往東區醫院、瑪麗醫院及律敦治醫院治理。其中1名女傷者，目前情況危殆；另外1男1女傷者情況穩定；剩餘5男2女則已經出院。

↓ 昨日「5.24反惡歌法大遊行」遊行情況 ↓