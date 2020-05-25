逃犯條例｜5青年重陽節涉堵路被捕　兩人帶備竹棍木梯等准守行為

5名男女涉於去年重陽節在屯門一帶以竹棍、木梯等堵路，以抗議《禁蒙面法》，事隔近半年被控在公眾地方造成阻礙、管有物品意圖破壞財產等罪。案件今（25日）在屯門裁判法院再提堂，其中兩人獲准自簽1000元守行為2年，另外兩人則押後至7月20日再訊，期間與控方商討會否以相同方式處理。餘下的一人則否認控罪，案件定於8月24日開審，料需時2天。被告均獲准保釋。

五名被告依次為甘嫚婷（21歲）、17歲蔣姓少年、布凱軒（19歲）、曾錫希（19歲）及趙展東（27歲）。5人原同被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指他們去年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界，留下四根竹棍、兩把木梯及一把太陽傘，使在該地點的人或車輛受到阻礙、不便或威脅。甘另被控管有物品意圖破壞財產罪，指她於同日同地保管裝有黑色液體的氣球，一些空的氣球、一瓶黑色液體，意圖用該些物品破壞另一人的財產。

甘嫚婷與布凱軒今同意案情，獲以簽保守行為方式處理，控方對兩人撤回控罪。17歲少年選擇不認罪，另兩人則再押後答辯。

案情指，案發時約30名身穿黑衣的蒙面者包圍警車前方的士及巴士，警方驅散時眾人四散。被告先後被警方追截，甘嫚婷及布凱軒當時戴上面罩、手套等。警方從甘的背囊搜出涉案的氣球及黑色液體，化驗後證實非腐蝕液體，並在現場檢取竹棍、木梯及太陽傘。

案件編號：TMCC452/2020