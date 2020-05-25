華員會倡全體公務員連續凍薪3年　公務員工會強烈要求按原則調整

新冠肺炎疫情持續，重創本港經濟。香港政府華員會今日（25日）向公務員事務局提出「3 + 3」方案，倡議全體公務員連續凍薪3年，另外加上3項特別安排，包括政府承諾在經濟復甦後，補回今年度的趨勢調查指標調整建議。 不過，香港公務員工會同日亦發信予公務員事務局，指按過往原用基制，政府應按管職雙方，訂立協議調整本年度薪酬，強烈要求局方按已訂立的原則，落實調整本年度公務員薪酬。

華員會月初曾呼籲全體公務員今年凍薪，今日再提出《「3 + 3」軟著陸方案》，倡議由本年度2020-21年度開始，全體公務員連續凍薪3年，踐行公務員與社會各界風雨同路，「分擔經濟下行結果」。



另外，亦提出3項安排，包括要求政府承諾在經濟復甦後，補回今年度的趨勢調查指標調整建議，即高層加薪1.68%，中、低層加薪1.98%， 並為3年內退休的公務員把差額納入其退休金。華員會又建議，仿效2003至2006年做法，由明年度開始，暫停薪酬趨勢調查2年。



華員會會長利葵燕認為，方案能與市民「共渡時艱」，並可免公務員「爭議、分化」，「唔係俾市民感覺逆市加薪，企喺市民對立面。她亦強調，個案是「3+3」綑綁，政府需承諾之後補回差額，希望局方積極考慮。

華員會會長利葵燕倡議由本年度開始，全體公務員連續凍薪3年，與社會共渡時艱。（資料圖片）

公務員工會：不應在沒合理理據下連續兩年凍薪或減薪

香港公務員工會亦去信公務員事務局，強烈要求局方按已訂立的原則，落實調整本年度公務員薪酬。工會認為，本港經濟非常差，明年公務員必然面對凍薪，甚至減薪的風險，認為公務員不應在沒合理理據下，連續兩年遭受凍薪或減薪，形容對「基層員工傷害極大」，亦不應為私人機構帶來凍薪的藉口。

香港公務員工會強烈要求局方按已訂立的原則，落實調整本年度公務員薪酬。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會調查日前出爐，建議今年高層公務員可獲加薪1.68%，而中、低層公務員則加1.98%，最終決定仍待行政會議審議。公務員事務局早前回應指，行政長官會同行政會議會在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他相關因素，如香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求、公務員士氣後，以決定2020至21年度公務員薪酬調整幅度。