兩男生涉管有炸藥案　一被告准拆除家中24小時監視鏡頭

兩名就讀馬鞍山某中學的男學生，去年11月涉攜帶烈性炸藥TATP回校，被控管有爆炸品等罪。當中一人的保釋條件包括在家中安裝閉路電視，以接受24小時監控。案件今（26日）於沙田裁判法院再訊，控方引高等法院判詞申請撤回閉路電視，但要求將宵禁令延長一小時。署理主任裁判官鄧少雄認為多加一小時不見得可減低重犯風險，最終只批准撤回閉路電視。案件轉介區域法院於下月16日再訊，期間另一被告續以原有條件保釋。

首被告中六學生黎文光（19歲）是應屆文憑試考生，其保釋條件包括安裝閉路電視；次被告為17歲趙姓男學生。

高院指設鏡頭監視侵犯私隱

控方引述高等法院就同類案件的判詞，指在家中裝設鏡頭監視侵犯私隱、警方無責任全日監視，故從原則上不應施加此項條件。他又謂，首被告已考完文憑試，希望法庭將宵禁令延長至早上八時，減低重犯風險。

求延長宵禁時間被拒

辯方認為控方要求延長宵禁，是為了補償撤回閉路電視。他提出另一案件中，裁判官批准拆去鏡頭，而其他條件保持不變。他質疑控方未有新論點說明為何需要延長宵禁令。鄧官聽畢雙方陳詞，認為宵禁時間多加一小時不見得可減低重犯風險，最終只同意撤回閉路電視。

涉管有炸藥TATP粉末

兩被告同被控一項管有爆炸品罪，指他們於去年11月27日在馬鞍山錦英路2號攜有一個裝有四粒豌豆大小粉末的錫紙包，而該些粉末為俗稱TATP的炸藥。黎另被控一項管有爆炸品罪及一項無牌管有彈藥罪，指他於同日同地攜有一個裝有八分一粒豌豆大小TATP粉末的錫紙包，及一枚未被使用的空包彈。

案件編號：STCC369/2020