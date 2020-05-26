何鴻燊逝世｜住養和醫院11年院費1億元　聘名醫團隊料費2.5億

有「賭王」之稱的澳博（0880）榮譽主席何鴻燊今日（26日）下午1時離世，享年98歲。何鴻燊自2009年在家跌倒後，不停進出醫院。根據養和醫院病房費用估算，他11年來的住院房租已經接近1億元，當中並不包括治療費及手術費等。 何家為賭王重金聘請了龐大的名醫團隊，以及多名貼身看護。業界人士透露，「有時多啲醫生，有時少啲醫生，拉勻大約5至6萬一日啦。」保守估算，11年來的治療費用超過2.5億元，加上住院費用，合共超過3.5億元。

▼何鴻燊逝世 家人於養和醫院外公布死訊▼

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套房每日房價至少2.3萬元

何鴻燊自2009年7月底，於四太梁安琪的寓所不慎跌倒撞傷頭部後，11年來頻密進出醫院，更多次於病房度過新年及生日。據養和醫院網站顯示，位於37樓的套房每日房價為23,000元，設備包括客廳、飯廳、私人浴室及電子保險箱等；而深切治療套房每日索價26,500元。

保守估計，他多年來的住院房租已經接近1億元，當中並不包括醫療費、針藥費、檢查費、手術費、膳食費等。

業界料每日醫療費最高20萬元

據了解，何家亦為重金聘請了龐大的名醫團隊，以及多名貼身看護，冀望為何鴻燊提供最優秀的治療。一名業界人士透露，何鴻燊在2009年跌倒後腦出血，當時情況較為急危，「需要好intensive（密切）嘅照顧」，每日醫療費用為10至20萬元；其後他的病情漸趨穩定，治療費能用減去三分二，「有時多啲醫生，有時少啲醫生，拉勻大約5至6萬一日啦。」

按其數據保守估算，何鴻燊11年來的治療費用超過2.5億元，加上住院費用，合共超過3.5億元。