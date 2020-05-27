新冠肺炎｜許樹昌：6月4日前沒有本地個案可取消限聚令

新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目中表示，本港由今個月13日後起，未出現本地新增個案，認為有限度重開娛樂場所的方向合理。他又指，限聚令6月4日到期，認為疫情受控、沒有新增本地確歲個案，可放寬限制及取消限聚令，逐步回復正常生活，但呼籲市民仍要戴口罩。

許樹昌提到，限聚令的限期現定6月4日，認為疫情受控下，可逐步回復正常生活，放寬限制及取消限聚令。（資料圖片/盧翊銘攝）

許樹昌表示，若本港至6月4日都沒有本地新增個案限聚令可以取消，逐步回復正常生活，但市民在人多擠迫的地方或乘搭公共交通工具時，要配戴口罩和勤洗手。

對於娛場所可有條件下重開，他認為方向合理，但認為桑拿及浴室人流多加上不能戴口罩，若當局認為風險較高，不宜重開較合適，但強調到有關場所時，除進食外戴上口罩以確安全比較合適，並暫時要限制人數。

港府早前將限聚集延至6月4日。（資料圖片/鄭子峰攝）

此外，本港機場於下月1日起恢復轉機服務。許樹昌認為，來港轉機人士，均會經過多個監測體溫的櫃枱、關口，加上轉機一般幾小時內過關，唯一要留意是有否旅客仍在潛伏期或未有病徵而帶病毒，但只要確保他們戴口罩、填寫健康申報表、監測體溫等，相信可應對疫情，認為航空公司及當地政府已有所考量。

對於會否適合逐步放寬與內地出入口的問題上，許樹昌表示，相信港府正與內地商討重開關口，料雙方認為兩地疫情穩定、安全才會重開關口。他表示，現時歐美、南美的疫情嚴重，應按當地情況逐步重開，市民短期內不要考慮旅遊，港府亦需要點對點研究重開往來問題。