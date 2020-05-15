新冠肺炎｜許樹昌籲市民面對現實：一日未有疫苗都會有個案

政府抗疫督導委員會顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日指，荃灣的家庭感染群組證明社區仍有病毒，呼籲市民外出要戴口罩，減少到人多擠迫的地方。他坦言，28日只是一個感染群組的斷絕期，認為市民要面對現實，「未有疫苗前都會有個案。」

政府抗疫督導委員會顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（盧翊銘攝）

荃灣梨木樹邨一名沒有外遊記錄的66歲女子早前確診感染新冠肺炎，中斷本港連續23天無本地個案的紀錄。政府抗疫督導委員會顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在商台《在晴朗的一天出發》表示，市民不應該執着於28天無本地感染個案的指標，因為28日是一個傳播鏈的斷絕期，在未有應對新型冠狀病毒的疫苗前，病毒會隨着外地回港的人士帶入本港，「即使入境要14日檢疫，但都會有部分是14日後先出現。」他坦言，當疫苗未面世前本港都會有零星的個案，只要社區沒有出現大爆發或很多不明來歷的個案，市民便應該要「面對現實，收貨。」



曾到過荃灣鐘錶檔的市民應做病毒檢測

至於現時社區爆發的機會大嗎？許樹昌則指66歲女子的密切接觸者已經入住隔離營，要留意14日內的情況，但暫時仍屬零星個案。不過，他提醒個案反映社區內仍有病毒，亦非只是荃灣的問題，「社區好明顯仲係有病毒喺度，大家都係唔好去人多擠迫嘅地方。」由於昨日確診的63歲男子，曾在荃灣開設鐘錶檔，許樹昌建議，曾經光顧的市民應到政府門診進行病毒檢測，「咳出嚟嘅飛沫會污染物品。」

另外，專家組曾與世衞開會談及用藥，瑞德西韋的報告將於短時間公布，據悉已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准使用。許樹昌透露，藥廠想將瑞德西韋香港註冊，之後政府便可以與藥廠商討供藥。