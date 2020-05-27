港版國安法｜黃之鋒與美國參議員開會　指美方研究制裁香港

立法會今日（27日）就《國歌法》草案恢復二讀，中央政府近日亦正擬定港版國安法，兩大法案均牽動港人神經。香港眾志秘書長黃之鋒今日受訪稱，與美國參議員Josh Hawley開會，國際社會關注香港情況，指相關法案刺激西方國家，令香港失去國際金融中心地位。他又說，美國研究對香港作出制裁。 民間外交網絡發言人張崑陽說，制裁不單可能發生，更有可能升級，擴展至與中國有關的企業等，如中資公司受制裁，在國際上不能再用美元結算，將會對內地資本帶來毁滅性的打擊。

黃之鋒稱，《國安法》已經觸動美國神經，及令其意識到香港已非國際金融中心，而是於「一國一制」下的大灣區城市。他又說，美國白宮正研究制裁，「絕非只聞樓梯響」，包括凍結官員資產、針對敏感軍民兩用科技產品的局部經濟制裁、取消獨立關稅區地位等，而美國大有可能利用上述的三點摧毀香港反制北京。

他又稱北京做法刺激西方國家，而國際社會關注香港情況，如歐盟成員國外交部長會於後日召開會議，其中一項議程為討論香港情況；此外，日本首相就「一國兩制」情況表示關注。

黃之鋒（右）稱美國白宮正研究制裁，「絕非只聞樓梯響」。左為民間外交網絡發言人張崑陽（盧翊銘攝）

民間外交網絡發言人張崑陽說，他與黃之鋒今日跟美國參議員Josh Hawley開會，得悉一眾美國國會議員均對香港情況感到極之憂心，不少參議員已啟動法案，在美國國會審理。他認為，港版國安法影響不止一小撮參與政治的人士，而是影響每一個香港人，國際社會也不會容忍。

張認為，制裁不單可能發生，更有可能升級。他引述美方稱，制裁已不限於個別人士層面，而是擴展至與中國有關的企業等。如中資公司受制裁，在國際上不能再用美元結算，將會對紅色資本帶來毁滅性的打擊。他續說，如中國政府一意孤行推港版國安法，便證明是中國政府選擇「攬炒」，希望國際社會繼續向中國政府施壓，同時香港市民繼續街頭抗爭。