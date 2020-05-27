港版國安法｜路透引消息外籍法官禁審案　大律師公會副主席感憂慮

《路透社》昨日（26日）引述消息人士報道指，「港版國安法」立法之後，本港外籍法官將不能處理涉及國家安全的案件。大律師公會副主席葉巧琦表示，對此感到相當憂慮，強調本港的司法獨立是重要基石，而終審法院的外籍非常任法官都十分有威信，亦是司法制度令人有信心的原因。 葉巧琦強調，法官判案是根據法律，其國籍及膚色與判決完全無關，又認為日後外籍法官是否繼續願意來港工作，相信會是衡量法治指標之一。

全國人大代表會議正審議的「港區國安法」草案。（新華社）

全國人大代表會議正審議的「港區國安法」草案，消息指，全國人大憲法和法律委員會根據各代表團的意見，建議就草案提出修改，草案原本提及禁止危害國家安全的「行為」，擬修訂為禁止危害國家安全的「行為和活動」。

葉巧琦在商台節目《在晴朗的一天出發》上指，「活動」的層面較「行為」闊，認為有人或未必參與一些行動，但在旁觀察，也可能被當作參與該「活動」。

葉巧琦表示，現時人大利用《基本法》18條實施「港區國安法」，但對於香港法院可否根據《基本法》158條詮釋條例成疑，因《基本法》19條亦列明，香港法院對國防、外交等國家行為並無管轄權，擔心最終會由人大釋法，屆時或會產生很多問題及震盪。

港區人大代表團發聲明，暗指大律師公會質疑訂立港區國安法的合法及合理性，是完全缺乏法理依據。葉巧琦指，現時草案仍未有內容，但質疑有很多細節存疑，包括是否會設立特別的國安法庭？在法庭中會使用普通法或大陸法？她強調，普通法與大陸法的法制不同，「在內地，法律是用作配合行政手段」，又認為既然有《基本法》23條，應讓港府自行立法。