港版國安法〡張建宗：維護國安只有一國沒兩制之分　籲勿誤信謠言

《國歌條例草案》今（27日）在立法會恢復二讀辯論，主席梁君彥預留4日共30小時處理，預計草案會在下星期四（6月4日）表決。政務司司長張建宗今日出席會議前表示，國歌法立法工作已經長時間蘊釀，希望今日會議能取得進展。他強調立法是政府的憲制責任，冀大家能理性討論，不要在議會進行暴力行為。 張建宗續指，國歌代表國家象徵和標誌，港人有道義和責任尊重國歌，只要大家不故意、惡意侮辱和損害國歌，就毋須擔心誤墮法網。他呼籲市民不要上綱上線，強調國歌法與自由和人權扯不上任何關係。

張建宗指出，維護國安只有一國之責沒有兩制之分。（余俊亮攝）

張建宗提及，政府會盡一切努力向市民解釋港版國安法的重要性，強調草案的出發點是為香港和國家的長治久安，鞏固一國兩制，只要市民依規辦事，「不需有半點擔憂」，籲勿誤信謠言。張建宗又指，港版國安法能為香港帶來穩定的營商環境，令市民安居樂業，為香港繁榮發展的推動。

張建宗強調，維護國家安全是一國之責沒有兩制之分，是國家和香港的共同責任。對於《路透社》日前引述消息人士指，港區國安法會列明禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，他表示目前仍未有細節，現時外間消息多為揣測。張建宗又指，不少國家亦有訂立國安法，對於有國家批評全國人大常委會立法，他認為虛偽、不公允，亦是雙重標準。

郭榮鏗稱，現存的各級司法架構每天審議不同案件，從沒有以國籍區分，批評此舉是「荒天下之大謬」。(余俊亮攝)

郭榮鏗批荒謬

公民黨立法會議員郭榮鏗則批評，此舉是「荒天下之大謬」，現存的各級司法架構每天審議不同案件，從沒有以國籍區分，有關做法是打破香港的優良傳統，破壞司法制度。

另有消息指，日後香港或設「特別法庭」審理國安法有關案件，郭榮鏗直斥是等同「一國兩制」的完結，令香港喪失原有的國際地位。

同黨的立法會議員楊岳橋不點名批評，在香港修讀法律的港區人大代表陳曼琪，主張只由中國籍法官審理國安案件是愚昧及忘本。他又認為，如果外國法官被認為有問題，手持外國護照的建制派議員才是國家安全的最大漏洞，應該燒毁他們的外國護照。