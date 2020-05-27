教學助理涉非禮兩中一生案　事主補習見同學坐被告大腿中間兼被摸

教學男助理涉非禮兩名中一男生，案件今（27日）在九龍城法院續審，事主Y供稱，他與同學X到被告家中時，見被告要X坐在其大腿，X嫌「太基」拒絕，但最終坐到被告大腿中間，Y又見被告觸碰X的大腿內側，之後又觸碰Y以向X作示範。Y在盤問下又承認，當時房間並無位置可供X坐。

被告馬文煒被控5項非禮罪，在九龍城法院受審。(資料圖片)

被告馬文煒，32歲，被控5項非禮罪，指他於2019年5月底某天，在何文田一學校非禮男童，並分別在同年6月某兩天，在其住所非禮男童X；及在5月底某天，於住所非禮男童X及Y，兩男童均為中一學生。

當時房間無適合位置供X坐

男童Y供稱，去年5月某天，與X 同往被告位於大埔的住宅補習4小時，當時被告曾叫X 坐在被告的大腿上，但X指動作「太gay」拒絕，但最終同意坐在被告大腿之間；唯Y 亦承認，當時房內並無其他適合X 坐的位置。

被告解釋觸碰十分正常

Y 其後接受辯方盤問時承認，X 有用粗言指責被告觸碰他大腿，被告曾解釋指有關觸碰十分正常，又指他扣住X只是避免他「郁黎郁去」，又曾觸碰Y 的大腿作示範；Y指當時覺得很癢並有發出笑聲。辯方再追問Y，指被告是否只是將雙手扣住X 腰部，防止X 滑落地下，並間並沒有作非禮行為，Y 不同意，並澄清指被告亦有伸手觸碰X 的大腿。

曾聽X罵被告死Gay佬

辯方亦質疑Y的供詞，指被告只是當Y 坐在凳上滾來滾去時，無意中觸碰到Y大腿外側；Y 不同意。

Y 承認遭被告觸碰後有感到害怕，唯沒有跟X 討論事情；Y 亦稱曾聽過X 在學校責罵被告「死Gay 佬」，又稱遭被告摸下體，並要被告距離他八個階磚；當時被告曾解釋是誤會。

案件明續。

KCCC 2899/2019