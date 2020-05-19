司機涉非禮女友女兒案　被告指事主主動求按摩　及會在家中揈內褲

巴士司機涉稱觸碰內褲會遭不幸，迫令同居女友女兒為他口交以阻惡運降臨，另又多番大肆非禮案續審，控方今（19日）播出被告與警方的錄影會面，司機指事主不時會要求他作按摩，又否認曾對女事主說按摩或「下面出水會醫到暗瘡」，他又指女事主不時在家中揈內褲，故才稱碰到內褲會遇惡運，惟事主用內褲打他，他亦只稱此舉在鄉下會被人打，但否認曾藉詞非禮事主。法官裁定被告表證成立。

51歲巴士司機被指非禮女友女兒，在區域法院否認兩項非禮罪。(資料圖片)

51歲被告，被控於2015年9月1日至2017年7月11日期間在筲箕灣一單位對16歲以下的X作出嚴重猥褻的行為。

只曾說按摩會幫助血液循環

控方在庭上播放被告的錄影會面，他稱與X沒血緣關係，但十分疼愛她，而X不時會要求他按摩，包括按摩小腿、肩膀、背部等，按摩時X多半會穿著睡衣。他否認曾向X表示按摩可治暗瘡，只稱按摩會幫助血液循環，他亦否認曾向X稱「下面出水會醫到暗瘡」。

指事主不時在家中揈內褲

被告指，因為X不時會在家中揈內褲，所以他才告訴X碰到內褲會遭惡運，他也曾被X用內褲打，而他只曾告知X，她此舉「喺鄉下會畀人打」。對於X性侵的指控，被告表示想不到為何X會這樣說，亦否認相關指控。被告又稱，X在學校成績不錯，而她曾表示學校排名下跌，所以提出想出轉校。

事主稱怕鬼曾叫被告留港陪伴

女事主X今早接受盤問時，被問及為何在2017年4月當其母返內地時，要求被告留港陪伴她，X解釋因她怕鬼，辯方再問她：「你唔擔心有事發生？」X則表示已忘記。

案件明續。

案件編號：DCCC 395/2019