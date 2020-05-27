選民登記冊查閱案｜選管會將准指定傳媒機構查閱　稍後會公佈詳情

警察員佐級協會就覆核選民登記冊一併公開選民姓名及住址一案，上訴庭早前裁定協會部分上訴得直。上訴庭今（27日）正式頒令指，無限制地容許公眾查閱登記冊做法不合比例，惟傳媒、政黨及候選人應獲豁免。選管會代表在聆訊中透露，只會容政府新聞處新聞發佈系統中的傳媒機構查冊；政黨須提交《社團條例》的註冊證明才可查冊。

上訴庭今頒令《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會選區）規例》中第20(3)條，即選舉登記主任必須在公告指明的地方，將正式選民登記冊的文本供公眾在通常辦公時間內查閱，屬不恰當，但讓傳媒、政黨及候選人查冊則不違憲。

選管會律師在聆訊時透露，局方只會容許政府新聞處新聞發佈系統中的傳媒機構查冊，而政黨查冊時應先提交《社團條例》的註冊證明。不過，香港記者協會的律師則提出，做法會令從事新聞工作的自由撰稿人無法查冊，而政府系統沒上訴機制，建議命令中可以「進行新聞工作為目的人士」取代「傳媒」，惟法官認為此非本案爭議範圍，不宜現階段處理。

律師亦提到，日後只會有2個分別位於港島及九龍區的查冊中心，而查冊人士需要預約。選舉事務處回覆指，稍後會公布查閱臨時選民登記冊及取消登記名單的安排。

案件編號：CACV73/2020