怕遭起底求禁查選民登記冊案　警員佐級協會上訴部份得直

警察員佐級協會不滿選民登記冊一併公開選民姓名及住址，協會不服高等法院裁其覆核敗訴，並提出上訴，並指現時沒機制讓選民選擇不披露個人資料，或限制查閱範疇等，或令不想公開資料的市民放棄投票；政府方則反駁指機制與否涉政治、政策考量，記協亦指限制查閱會令傳媒難以監察選舉不當的情況。上訴庭今（21日）頒判詞裁定員佐級協會部份得直，但指明傳媒、政黨及候選人等，仍可查閱登記冊。 上訴庭認為，若無任何限制地讓公眾查冊，會影響部分不想公開相關資料的選民，亦不合符比例，但認為實際限制查冊的機制應交由選管會及立法機關制定。上訴庭未在判詞中作正式命令，並要求各方就正式命令提出陳詞，法庭將於本月27日開庭處理。

去年反修例運動有多名警員被起底，警察員佐級協會擔心選民登記冊成為取得警員資料的途徑。（資料圖片）

上訴人警察員佐級協會，以及一名匿名為「AA 」的申請人。答辯人選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處，而香港記者協會則為利害關係方。

指其他國家有類似機制

上訴人陳詞指，現時並無機制讓選民選擇或申請不披露自己的個人資料，認為選管會應有機制及酌情權處理，否則會令選民陷入兩難狀態，若他們不想公開地址，就必須要放棄憲法所賦予的投票權。

他們又指其他國家也有相關機制，如英國可讓選民進行申請以及提出證據支持為何不披露個人資料，質疑實行有關機制會如何影響選舉公正。

上訴人強調，選民登記冊資料有機會被不當地使用，又提到雖然高等法院在判詞指沒證據顯示有人利用登記冊「起底」，但他們認為選管會不需等到出現實際損害時，才實行相關機制。

無證據顯示資料曾被濫用

選管會則反駁指，是否應實施相關機制涉及政治、政策的考量，而立法會亦曾就查閱選民登記冊進行過辯論，當中立法會已考慮過如何平衡選民私隱權及選舉公開性。他們又指，現行機制已有措施保障選民在登記冊的資料不會被濫用。對於上訴人稱同時公開選民姓名及住址或構成「寒蟬效應」，令部份選民因而不投票，認為其說法並無證據支持，或是有選民會因為要公開個人資料而選擇不投票。

記協指禁查會阻傳媒監察

代表記者的律師則指，若將選民的姓名及住址分開顯示，令記者難以從登記冊中調查選舉不當行為，而因為查閱登記冊制度依賴公眾及傳媒合作調查選舉不當行為，若只限制部份人可以查閱，將會破壞整個制度。

案件編號：CACV73/2020