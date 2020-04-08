選民登記冊覆核案｜警員怕被起底　員佐級協會求禁查冊　官裁敗訴

去年反修例運動有多名警員被起底，警察員佐級協會擔心選民登記冊成為取得警員資料的途徑，質疑登記冊內公開選民姓名及住址，有侵犯私隱之嫌及增加警員被「起底」風險，因而提出司法覆核，並要求禁止公眾查冊。惟選委會及記者協會等不同意，政府直指並無證據顯示有人用登記冊資料「起底」；記協則認為查冊有助傳媒及公眾合力揭發選舉中的不當行為。高等法院今（8日）就案件頒下判詞，裁定警察員佐級協會敗訴。

警察員佐級協會早前獲批臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料，避免有人用選民登記冊以找警員資料。（資料圖片）

登記名冊暫禁查閱至本案裁決

申請人為警察員佐級協會，以及一名匿名為「AA 」的申請人。答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處，而香港記者協會則被列為利害關係方。

法庭早前已頒臨時禁制令，禁止公眾查閱同時載有選民姓名及地址的登記冊，直至本案有裁決結果為止。

記協主席歡迎法庭裁決

記協主席楊健興對裁決表示歡迎，又指起底情況也嚴重，但有多少與選民名冊有關，再者起底行為並不止是地址，並有很多其他資料，不能夠一刀切甚麼都禁，而事實上傳媒多次揭發一戶多姓等疑似種票情況，很高興現在記者可以做回原本的工作。

資料或影響選民自由投票權利

高等法院去年底開庭審理永久禁制令的申請。申請方在聆訊時稱，選民登記冊一併公開選民姓名及其住址，涉侵犯私隱，有人或會利用選民登記冊上的資料對他人造成不利或進行恐嚇，以致影響選民的家庭生活，以及他們自由投票的權利。

憂登記冊被用作起底

申請方認為，選民登記冊的資料或會成為進行「起底」的其中一個方法，對於選民、包括同為選民的警務人員構成實際風險。申請方亦指，傳媒可以透過向選管會申請，由選管會行使酌情權讓他們查閱選民登記冊。

無證據顯示有人用登記冊起底

選委會等則反駁指，隱權不屬於絕對的權利，要讓一個民主社會正常運作，私隱權便會受到一定程度的限制，而警察員佐級協會的總人數也只佔全體選民的0.62%。政府方指出，現時沒有任何證據顯示有人透過選民登記冊進行「起底」，將選民登記冊當為「代罪羔羊」並不公平。

資料公開有助維持選舉公正

記協的律師則稱，傳媒及公眾的角色在維持選舉公正性上也很重要，過往在選舉中出現的不當行為大多由公眾及傳媒揭發，將選民姓名及住址分開兩表的做法，根本無法令傳媒得以從中找出不妥再進行調查，更枉進行後續的調查。

傳謀曾在登記冊揭發選民被搬屋

記協舉例指，《明報》於2015年調查有選民「被搬屋」的報道為例，記者是從查閱選民登記冊中發現不妥，因而再作跟進調查。而在「一屋七姓13票」的報道中，記者也是收到「報料」，查閱選民登記冊後，才能進行後續跟進。

案件編號：HCAL3042/2019