李家超指疑有假記者、電視見到黃背心似搶犯　記協斥無證據下造謠

反修例示威持續近一周年，警方多次聲稱示威現場出現「假記者」，並要求研究「記者識別」方法。今日（27日）的立法會上，保安局局長李家超再次指示威現場有「魚目混珠」的情況發生，更曾有穿黃色反光衣的人士搶犯等。 記協晚間發聲明指，李家超身為問責官員，不但未盡責闢謠，多次推波助瀾向外宣稱示威現場有假記者，對此表示遺憾，同時呼籲李家超停止造謠。

保安局局長李家超在今日的立法會上表示警方曾經找到一些假記者證，又引述外國網媒指，來港很易找到黃色背心，只要自稱是記者就可以做採訪工作。李又說，在電視中見到「好像是穿著黃色背心的人士搶犯」。早前，他亦曾聲稱有人假扮記者，嘗試阻礙警隊執法，甚至參與違法暴力行為。

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記協斥看電視主觀感覺當事實

記協指出去年8月，警方聲稱在一家五金店檢獲一批懷疑假記者證，其後店舖負責人已經澄清正在籌備一間網絡媒體。另外同於去年8月，記協接獲一張在示威現場發現的《澳門論壇日報》（Jornal Tribuna de Macau）記者證，其後曾報警並交出可疑證件，記協指警方一度拒絕立案調查，其後雖曾安排記協人員錄取口供，惟調查至今沒有任何進展。

記協晚上的聲明指李家超作為問責官員應時刻緊記需為其言論負上責任，絕不能將未經證實的傳聞，又或收看電視後的主觀感覺當成事實。記協促請李家超停止向公眾散播謠言，讓新聞業界毋須再受污衊。