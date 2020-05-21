傳媒組織與鄧炳強會面　記協引述鄧：若記者感到屈辱　他個人致歉

5月10日母親節的示威衝突中，多名記者被警方噴射胡椒噴霧、被要求跪下、羞辱等，八個傳媒工會及組織聯署抗議，要求警方勒令5月10日涉違規扣查及襲擊的警員停職，並要求與警務處處長鄧炳強緊急會面。警方選擇只會見香港記者協會及香港攝影攝影記者協會，並邀請另外兩個不在聯署之列的新聞行政人員協會及香港新聞工作者聯會會面。 記協主席楊健興在會後表示，鄧炳強對於停止向記者使用胡椒噴霧、語言羞辱等要求，無確切回應，但被多番追問後，鄧炳強表示若記者趕到屈辱，他以個人身份致歉。

母親節｜警方旺角大圍捕 《香港01》攝影記者被勒令跪地遭噴椒

記協提六點要求 鄧炳強無確切承諾

記協主席楊健興及攝記協主席陳奕釗與鄧炳強會晤後見記者。楊健興表示，今日會晤時間長約2小時45分鐘，較原來所訂時間長。楊指出，會上曾提出六點具體要求，包括要求警員在示威現場期間避免停止記者攝錄、向記者使用胡椒噴霧、語言羞辱、在錄影期間讀出記者個人資料等，惟鄧炳強在會上未有作出確切承諾，對此感失望。

就5月10日記者當晚遭受警員的對待，楊健興引述鄧炳強在會上提及倘涉事記者受到屈辱或暴犯，他願在個人方面致歉，但至少十次提到是情況不理想，且示威現場仍存在難以識別記者的身份問題。

5月10日，警方在旺角包圍現場的示威者、市民及記者，期間不斷朝人群噴射胡椒噴霧，並一度揮動警棍及用盾牌推前。（鄭子峰攝）

鄧指不涉倡記者發牌

楊健興指，鄧炳強有提及希望有實際識別記者的安排，但一度強調「無前設」，亦不是發牌相關的制度。惟楊健興認為，前線警員會如此對待記者涉及警員系統、文化、行為及心態等深層次問題，加上警方是專業團隊，能夠識別現場人士正在從事記者工作或犯法，故認為此議題「無乜討論空間」。

楊健興重申，今日的會面與警方及其數位管理層討論得「好坦白」，希望今次會晤後，前線警員在現場有「明顯改變」。

攝記協主席陳奕釗同樣表示，多番要求鄧炳強就5月10日晚上致歉，方作出道歉感到失望，又質疑今日的會議為何不能公開予其他協會參與，期望日後能作更多坦承的交流及深入討論。

新聞行政人員協會、新聞工作者聯會代表車輛直入警總

今日與鄧炳強等警方高層會面的四個傳媒工會，但只有香港記者協會及香港攝影記者協會的主席現身見記者。據悉，新聞行政人員協會與香港新聞工作者聯會的車輛，獲警方安排直接駛進警總內，故會前或會後都未有見傳媒。

5月21日，攝記協主席陳奕釗（左）及記協主席楊健興（右），到警總與一哥鄧炳強會面。（高仲明攝）

記協主席：表明反對統一發記者證

記協主席楊健興會面前表示，會面主要會談及5月10日母親節，記者在旺角受到不適當對待，當時六個傳媒工會已緊急要求與警務處處長鄧炳強會面。他認為，前線記者受到警員執法武力及暴力對待，十分影響採訪工作和新聞自由，「唔係單一日問題，問題由去年6月已發生，並愈變愈嚴重，係無改善。」

楊健興透露，今次會面為時約兩小時，希望可以就各工會提出的六點要求達成共識，「唔希望經過咁長時間，佢哋仲講啲好空嘅說話，話無針對我哋、好維護新聞自由、採訪自由」，認為前線記者已經忍無可忍。

政府或警務處有意統一發出記者證，楊健興對此表明反對，「反對統一發證或者任何識別記者嘅嘢，立場好清楚。」