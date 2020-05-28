港版國安法｜美國或制裁　葉劉淑儀：資產凍結前可以變賣無問題㗎

人大常委會料於今日（28日）通過港版國安法決定草案，美國國務卿蓬佩奧於香港時間凌晨發聲明指，將向國會報告港不再具備高度自治，不再獲美國特殊待遇。行政會議成員，新民黨主席葉劉淑儀認為，蓬佩奧的聲明未有細節，若如外電所言暫緩特別關稅區最惠國待遇，料對港影響不大。 對於美國會否以《香港人權與民主法案》制裁香港的個別人士時，包括凍結資產及拒批簽證等手段，葉劉淑儀指該條例門檻較高，需干犯非法移交、禁錮或酷刑，以及嚴重違反人權等，葉劉指香港無上述情況，又稱不赴美國則不受影響，亦可以在資產被凍結前變賣，「有擔心自己咪早啲處理資產，無問題㗎！」

葉劉淑儀接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，蓬佩奧的聲明暫未有細節，有外電報道指或暫緩特別關稅區最惠國待遇，葉劉稱本港出口少，主要做轉口生意，加上與多國有貿易協議，料對本港影響輕微，強調港失自治的說法不公平，「高度自治係按國家憲法及基本法界定，唔到美國人講」，而香港與內地在法制上仍然有別，只因香港過去近廿年無盡責就國安立法，中央才作此決定。

主導立法工作非港府 料美國先針對中國內地

有指美國或提出制裁，葉劉淑儀指，國安法立法工作由人大主導，預計首階段美國先針對中國內地，而外交部早表明將有反制措施，她認為雙方均有心理準備。至於會否有港人被美國以去年通過的《香港人權與民主法案》制裁，包括凍結資產及拒批簽證，葉劉稱該法案的門檻高，需涉及干犯非法移交、禁錮或酷刑等，「嚴重違反人權呢啲，香港都無吖！」

她續指，簽證方面只要不赴美則問題不大，而資產則有方法變賣，只要在資產被凍結前變賣就無事，「有擔心自己咪早啲處理資產，無問題㗎！」

國籍不影響法官判斷

葉劉淑儀表示，目前本港無條例處理本土恐怖活動，而國安法則加大法例阻嚇作用，短期內或引起市場波動，但長遠有助恢復社會秩序。

有意見認為國安法的審判權應設特別法庭，有人則建議只准中國籍法官審理有關案件，即澳門現行做法。葉劉指特別法庭只屬個別人士的評論，亦不認為國籍會認為法官的判斷，又指澳門實施大陸法制，與香港的普通法不同。