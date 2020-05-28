港版國安法｜港府回應美國商會：守法市民及海外投資者無需擔心

全國人大會議將於今日（28日）審議「港版國安法」，就美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）周二（26日）發出聲明敦促中國政府維持香港一國兩制框架，港府周三（27日）深夜發表聲明指出，「一國兩制是我們最大的優勢，將來亦會如是」，重申「有關法律旨在維護國家安全，而對世界上任何國家來說，國家安全立法都屬於國家立法權力」。 港府續稱，目前有1,300間美國機構在港設立地區總部， 超過8.5萬名美國公民在港定居和工作；過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其全球貿易夥伴中最高的，累計總額達2,970億美元（折算港幣2.3萬億元），相關業務在美國創造逾21萬個工作職位。發言人警告美國若單方面改變對港政策，將會損害雙方關係及美國自身利益。

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美國商會：憂慮國安法破壞一國兩制框架

美國商會在聲明中，敦促中國政府維持香港一國兩制框架。該會稱，對港版國安法可能破壞一國兩制下香港的自治權，因此極度關注，促北京方面為局勢降溫。聲明提到，香港根據一國兩制所擁有的自治，長期以來促進一個擁有創新、透明度、法治為基礎，倡導市場作用經濟的最重要資產之一，「我們因此對中國政府正在考慮一個或將破壞這一框架的根本性國安法（立法）感到深刻憂慮」。

美國商會續指，從多種層面來看，損害香港的特殊地位將是一個「嚴重的錯誤」（serious mistake），形容特殊地位對香港作為具有吸引力的投資地與金融中心至關重要，敦促中國政府尋求辦法，以和平方式為香港局勢降溫，並維護對香港、中國大陸和國際商業社會都非常有效的一國兩制框架。該會聲明續稱，「我們同樣敦促特朗普政府繼續優先考慮維持美國與香港之間的積極和建設性關係」。

「港版國安法」主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。（資料圖片）

港府：現階段揣測相關法律內容毫無助益

港府回應指，誠如美國全國商會指出，一國兩制賦予香港的特殊地位，一直行之有效，「一國兩制是我們最大的優勢，將來亦會如是。」有關建立健全香港維護國家安全的法律制度的立法程序分兩步進行，而全國人大的草案是其中一部分，待獲通過後，全國人大常務委員會才會制定相關法律，「因此，現階段揣測相關法律的內容，或散播謠言、引發恐慌，根本毫無助益。有關法律旨在維護國家安全，而對世界上任何國家來說，國家安全立法都屬於國家立法權力。」

港府重申，相關法規只針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動，「絕大部分守法的香港人，包括海外投資者，無需為此擔心。」發言人表示，制定國家安全法律時，需遵循的五個基本原則，包括堅決維護國家安全、堅持和完善一國兩制制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉，和切實保障香港居民合法權益。

港府續指，去年社會動盪，充斥暴力，近日又再重演，嚴重衝擊商界和投資者的信心，亦影響了某些行業的經營，例如航空、零售、旅遊、飲食等。發言人稱，國安法將會確保香港不會成為顛覆國家的基地和不穩的根源，「反而會是一個安全、穩定和好客的城市，歡迎來自世界各地的訪客。」發言人歡迎美國全國商會促請美國當局繼續優先考慮維持美國與香港之間的積極和建設性關係，希望商會促請華府消減對人大審議的攻擊。

港府不認為人大僭越香港立法權

對於有評論指做法繞過香港的立法程序，發言人指出，國家安全立法從來都是國家的權力；而回歸23年仍毫無進展，而在可見的未來，特區立法機關能完成相關立法的機會渺茫。「去年的動亂、暴力事件和香港本土恐怖主義抬頭，均嚴重威脅國家安全，凸顯堵塞有關法律漏洞的需要。部分激進示威者甚至鼓吹香港獨立和革命，不單影響社會穩定，更破壞一國兩制。」



發言人強調，有關的國家安全法不會損害一國兩制原則，或蠶食香港作為一個國際都會賴以成功的制度，包括法治、司法獨立、廉潔的公務員隊伍、表達意見的自由、新聞自由、資訊自由流通、資金自由進出、貿易自由開放和行動自由，「香港市民和國際投資者享有的各種自由和權利絲毫無損。」

1300家美國機構在港設立地區總部

港府表示，香港作為世界貿易組織的創始成員，將繼續奉行以規則為本的多邊貿易制度，對資金來源不設限制，為企業提供一個公平的競爭環境。「超過九千間內地和海外公司在香港設立地區總部，其中包括1,300家美國機構。」

發言人表示，現時有超過8.5萬名美國公民在港定居和工作，繼續發展和深化這些連繫，對美國和香港雙方均有利；過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其全球貿易夥伴中最高的，由2009至2018年期間，相關貨物貿易順差的累計總額達2,970億美元，美國向香港出口貨物和服務，以及香港在美國的直接投資，在美國創造逾21萬個工作職位。

發言人指出，學術自由受《基本法》保障，亦是香港的核心價值。在2018/19學年，香港接待了超過1,400名來自美國的交換生，大學教育資助委員會轄下的研究資助局亦設有多個與國際機構合辦的協作研究計劃。