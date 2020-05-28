港版國安法｜鍾國斌指未見走資潮　料美措施涉金融、科技影響較大

人大會議提出「港版國安法」以全國性法律形式納入《基本法》附件三於香港實施，引發本港以至國際關注。美國國務卿蓬佩奧已向國會表明不再視香港為高度自治，不再保證香港獲回歸前的特殊待遇，路透社引述消息人士報道，美國政府正考慮暫停香港獨立關稅優惠。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，未有「港版國安法」詳細內容難以判斷實際影響，以及美方的反應。他指現時美方向中國貨品徵稅率較本港多7.5%，但本港以轉口為主，出口貨品不多，相信未太大影響；若措施涉及金融、科技等行業，則影響較大。他又指，目前未見港商走資潮，但商家有需要可以「話走就走」。

自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌於一電台節中表示，時仍未有「港版國安法」的詳細內容，難以判斷實際影響。（資料圖片）

鍾國斌稱，現時香港非常被動成為中美「夾心人」：內地推行法制香港只能跟隨，另一方面又需視乎美方反應，「香港政府而家都被綁手綁腳，可以講乜去安撫市民呢？邱騰華都只係可以講唔洗擔心，講咗十萬次啦！」他同時質疑，美國一方面稱「站在港人一方」，但另一方面又以不同方法制裁香港，質疑美國做法是否合理。

談及本港商界反應時，鍾國斌說現時未見走資潮，但金融世界轉變快，「可以話走就走」，相信不少人仍等待港版國安法定案公布後再作決定，對外商影響仍未浮現。