港版國安法｜台灣公布香港人道救援四大原則：由政府法人機構執行

全國人大即將在周四（28日）審議通過「港版國安法」，引來不少爭議。台灣總統蔡英文早前表示會有對「香港的朋友」的人道救援行動方案，具體由陸委會規劃。 台灣陸委會主委陳明通在周四出席台灣立法院內政委員會，會前受訪時就透露方案的四大指導原則，分別為政府主導、陸委會作跨部會整合、由政府所成立的法人機構協處，以及編列預算挹註經費。

陳明通說明「香港人道援助行動專案」的四大原則。（聯合新聞網）

陳明通表示，新的情勢可能讓愈來愈多香港人來台，故因應蔡英文的指示，並與行政院長達成共識後，政府為完善港人來台居留、安置、照顧三大政策目標，成立「香港人道援助行動專案」，並提出上述四個重點、指導原則。

陳明通並稱，台灣的《香港澳門關係條例》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的差異，關鍵在於「人民」二字。過往在政治上，台灣將符合高度自治的香港、澳門視為第三地，因此授權法律來特別處理與港澳的各種關係。但如今大陸強推「港版國安法」，明顯已降低香港的高度自治，因此政府必須密切觀察和評估，並了解香港未來所做的事情，是代表香港的意志，還是大陸的意志，以做出因應。

據悉，目前最可能擔任的公設法人機構是「財團法人台港經濟文化合作策進會」（台港策進會），是2010年成立，為提升台港互動交流設立的民間組織，與香港成立的港台經濟文化合作協進會互為對口機構。目前董事長為海基會董事長張小月、副董事長為陸委會副主委邱垂正、秘書長為陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬。

此外，有台灣媒體披露，約有20餘名港人以《港澳條例》第18條的政治因素，取得台灣居留權。面對立委質詢究竟有多少人，台移民署官員不願說明，稱「要尊重陸委會」，陳明通則不斷重複「我們有掌握」，最後才說「比這個（20餘人）多」。

（綜合報道）