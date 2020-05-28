小一統一派位｜73%學生獲派首三志願　下周三郵遞公布結果

小一統一派位結果於下周三至四（6月3日至4日）揭曉，教育局今日公布，今年有約73%學童獲派首三志願，較去年微跌0.1個百分點。至於計及自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學童數目，整體滿意率為85.4%，比去年輕微上升0.2個百分點。 受到疫情影響，教育局今年改以郵遞方式通知家長派位結果，家長將會於上述兩日收到《小一註冊證》，並可於指定日期及時間到獲派學校辦理入學註冊手續。

小一統一派位結果於下周三至四（6月3日至4日）揭曉，教育局今日公布，今年有約73%學童獲派首三志願，較去微跌0.1個百分點。（資料圖片）

受到疫情影響，教育局今年提早於下周三及四公布小一統一派位結果。教育局今日公布，本年度共有26,793學童參加小一統一派位，比去年減少541人；而獲派首三個志願學校的學童有19,554人，約73%較去年輕微下跌0.1個百分點。至於自行分配學位及統一派位階段，同獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.4%，較去年輕微上升0.2個百分點。

小一統一派位學額分為兩部份，不受校網限制的甲部學額佔10%；餘下九成為指定校網或選校名單的乙部學額。今年獲派甲部學額的學童佔2,834人，獲派乙部學額的佔23,959人。

跨境學童家長可授權親友代辦入學手續

教育局提醒，子女參與統一派位的家長，將於下月3日及4日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如當日無人收件，郵政人員會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在下月5日仍未收到通知，可於下月6日至7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

因應疫情影響，教育局會按申請學童小一入學申請編號的最後一個數字，編配學生家長於下月9日或10日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續，最遲可於11日的辦理相關手續。若因要事未能於上述日子辦理入學手續，家長須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

由於本港正實施內地出入境人士14日強制檢疫措施，教育局為跨境學童家長作出特別安排，並已通知他們可在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式向獲派學校辦理入學註冊手續。