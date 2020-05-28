Legend Fight & Fitness涉迫自閉男買會籍及課程　遭追討逾7萬元

曾被消委會點名批評的健身中心Legend Fight & Fitness，被指威迫利誘一名患自閉症兼有輕度智障人士購買會籍及課程，男子的父親發現後上門理論，獲退一半款項，健身中心並承諾不會再向該男子推銷。惟數月後職員再迫該男子買會籍及課程，更誘他立即上課，從而令他失去7日內取消會籍的權利。該男子的父親因而代兒子入稟控告健身室追討逾7萬元。

姓張的原告由父親代表入稟區域法院，向健身中心Legend Fight & Fitness追討。(資料圖片)

張姓原告由父親代為入稟，被告為經營Legend Fight & Fitness的CWB 168 Limited（前稱FFG PLUS）。

原告父曾投訴取消會籍

入稟狀指，原告為精神上無能力行為人士，原告父親於2017年11月15日發現原告與被告簽訂2年會籍協議，價值14,112元，原告父親繼而上門投訴，並要求取消會籍。

答應不再向原告推銷

原告父親翌日向被告提供原告的醫療報告，顯示原告患自閉症及有輕度智障，被告最終同意將兩年會籍減為一年，並退還一半會費，被告不會再向原告推銷任何會籍或私人教練課程。

入稟狀指，被告的職員應會留意到原告的精神狀態，因原告會避開與他人眼神接觸，其說話方式與常人不同，會不斷重複某些字句，又會出現自我刺激行為，無法理解簡單的概念及數字，職員應從原告的行為知道他為智障人士。

指原告欠款再迫簽6.5萬課程

不過，被告的職員仍在2018年4月28日，恐嚇原告欠健身室31,968元款項，不讓他離開，並威脅會向他發律師信，有關行為持續2小時，最終令原告再簽2年會籍及購買65堂私人教練課程，總值65,712元。

誘原告立即上課失取消會籍權利

被告的職員更誘使原告立刻上拉筋課，令原告失去7日內取消新簽會籍的權利，有關行為構成威嚇性營業行為，被告行為亦令原告蒙受損失，故此原告興訟索償。

案件編號：DCCJ2381/2020