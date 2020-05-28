男隱瞞前科非禮兩名補習小男生　官斥義教只為接近男童　囚52月

曾有同性肛交案底的男子，向慈善機構隱瞞性罪行案底，為兩名6歲及7歲的男童作義務補習老師時，大肆非禮二人，更以該他摸下體可換取看手機時間等方式引男童就犯。補習老師早前認非禮、使用虛假文書等罪。法官今（28日）就在區域法院判刑時，指被告處心積慮隱瞞前科，擔任教師只為接觸男童，又引報告指被告未有正視孌童癖問題，更想將來繼續擔任幼童的補習工作，認為被告應被禁從事任何與兒童有關工作。判被告入獄4年個4月。

被告甄梓豪故意隱暪曾有非法肛交案底，到慈善機構當義務補習老師並非禮兩男童。（資料圖片）

被告甄梓豪（37歲）早前承認兩項使用虛假文書罪，一項管有兒童色情物品罪，以及4項非禮罪。

兩童事後均有發惡夢

法官判刑時引述涉案男童X及Y的創傷報告指，X事後發惡夢，擔心被告會報復，對事件令X感到恐懼、生氣及噁心，致集中力下降，X母亦受到影響；Y也在事後發惡夢及感到羞恥，仍會抗拒重回案發地點，Y改由女導師補習後，情況已好轉。

被告對男童有性慾望

法官亦引亦被告的心理及背景報告顯示，被告自我中心，對男童有性慾望，更會看兒童色情物品自瀆，他未有正視其孌童癖的問題，聲稱獲釋後仍會繼續擔任幼童的補習老師，報告直指被告危險，對男童構成威脅。

應禁被告作任何與兒童有關工作

報告亦指出，被告擔任補習老師是為了增加與年幼男童的接觸機會，而被告利用了家長及機構對他的信任而剝削涉案男童，也對涉案男童沒有同理心，他應被禁止再從事任何與兒童有關的工作，其重犯風險高。

法官直指，被告非如求情時所說想真心幫人，他只為接觸男童而擔任教師，他又隱瞞他曾有前科，只為可以單對單接觸男童，明顯處心積慮侵犯男童，亦涉破壞誠信。法官判刑後特別提醒懲教人員要按報告建議，為被告提供深入的心理治療。

摸陰莖可看手機

案情指，被告在案發時為機構的義務導師。他明知自己曾有兩項「同性肛交」的定罪紀錄，但仍簽署聲明稱在港沒有性罪行定罪紀錄。兩名事主X及Y均為被告的學生。

事件揭發後，X透露補習期間若肯讓被告摸其陰莖5下的話，被告會准許他看手提電話數分鐘。警方接獲X的案件後，再找到另一名7歲的事主Y，Y指被告會讓他玩「LEGO」及帶這玩具回家，但要讓被告「錫雞雞」作回報。

承認無法控制而觸摸X

被告被捕後承認，因無法控制而觸摸X，又承認有孌童癖，摸X陰莖時會性興奮。被告承認，曾在補習地點吮吸Y陰莖，亦曾在公廁內吻Y陰莖。警方另在被告的手機內發現達65段兒童色情片段。

案件編號：DCCC 859/2019