博愛醫院隔離病房負壓系統一度暫停　機電署承辦商人員誤觸安全掣

博愛醫院今日（28日）公布一宗隔離病室負氣壓系統暫停事件，事源昨午內科及老人科病房內其中一個獨立隔離病室的負壓系統亮起紅燈警報，經檢查發現機電工程署工程承辦商人員下午在天台進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣，導致該隔離病室的通風及負氣壓系統暫停運作，其後已重啟系統。 院方認為，曾進入有關隔離病室的病人並非患有具傳染性疾病，獨立隔離病室外的醫護人員及病人均有穿戴合適個人保護裝備，故評估今次事件沒有構成任何感染風險。

博愛醫院隔離病房負氣壓系統昨日一度暫停，經檢查發現機電工程署工程承辦商人員下午在天台進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣。（資料圖片 / 羅君豪攝）

博愛醫院表示，昨日下午約5時10分，一個內科及老人科病房的職員發現病房內其中一個獨立隔離病室的負壓系統亮起紅燈警報，隨即通知駐院的機電工程署人員。檢查發現，該署工程承辦商人員下午在天台進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣，導致該隔離病室的通風及負氣壓系統暫停運作。工程人員在5時25分重啟系統，通風及負氣壓系統回復正常。

根據病房紀錄，一名護士曾在4時55分，安排一名需要抽取鼻咽樣本的病人入住該獨立隔離病室，當時警報燈號為綠色，即房間處於正常負氣壓水平。護士在十分鐘內完成抽取樣本並離開病室。該名病人一直留在病室，直至晚上確認新冠病毒測試結果呈陰性，由於病人本身並非患有具傳染性的疾病，獨立隔離病室外的醫護人員及病人均有穿戴合適個人保護裝備，院方評估今次事件沒有構成任何感染風險。

博愛醫院表示非常關注事件，已要求機電工程署檢視監察及通報機制，並全面檢查系統以確保正常運作；亦已透過「早期事故通報系統」通報醫院管理局總辦事處。