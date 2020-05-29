抗疫基金｜洗衣業抗疫資助今接受申請　金額介乎1萬至15萬元

本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情回落，但對各行各業的影響仍未消除。環境局今日（29日）公布，為協助洗衣業界應對經濟環境帶來的挑戰，當局在「防疫抗疫基金」下推出「洗衣業抗疫資助計劃」。 資助金額介乎一萬至15萬元，基金已預留約9,000萬元撥款推行計劃，料可惠及約1,400間洗衣店及洗衣工場。計劃今日開始接受申請，至6月12日截止。

政府今日表示，預留約9,000萬元推行「洗衣業抗疫資助計劃」，料可惠及約1,400間洗衣店及洗衣工場。（資料圖片）

當局表示，受疫情影響多個行業的業務大幅下跌，以至在下游提供支援的洗衣業亦受到打擊，而且該行業約30%僱員為65歲或以上的長者。基金已預留約9,000萬元撥款推行計劃，為從事乾洗或濕洗服務的行業提供一筆過營運成本的資助，預計可惠及約1,400間洗衣店及洗衣工場，而計劃由環保署負責執行。

另外，為關顧受僱於洗衣業65歲或以上長者僱員的生計，當局要求計劃的申請者須承諾由接收資助款項起三個月內，維持65歲或以上員工的總人數不減；否則當局可向申請者追討任何已發放的資助。

政府今日表示，預留約9,000萬元推行「洗衣業抗疫資助計劃」，料可惠及約1,400間洗衣店及洗衣工場。（資料圖片／羅君豪攝）

計劃下，合資格申請者須持有有效商業登記證經營乾／濕洗業務或提供相關的門市收發服務，而有關業務須在今年5月12日或以前已經營業，並在遞交資助申請當天仍然營運。

計劃資助金額分為四類

計劃金額分為四類，第一類為申請處所只提供門市收發服務，沒有提供現場乾／濕洗服務可獲一萬元；第二類為每日平均用水量少於3.225立方米的處所，可獲四萬元；第三類為申請處所每日平均用水量不少於3.225立方米，但少於32.258立方米則可獲八萬元；第四類則如申請處所每日平均用水量不少於32.258立方米，或室內樓面面積不少於1,000平方米，可獲最高15萬元。

洗衣業界可在環保署網頁閱覽詳情及下載申請表格，預計最早可於六月底發放資助予首批獲批核的申請。