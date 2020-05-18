防疫抗疫基金｜第二輪建造業資助今起接受申請　最快4星期內收錢

新型冠狀病毒疫情持續，建造業議會宣布，第二輪建造業「防疫抗疫基金」今日（18日）起開始接受工友申請，合資格人士可獲資助7,500元。若已獲第一輪資助的工友，將會自動納入第二輪資助，無需要重新申請。

防疫抗疫基金撥款43億元予建造業。（資料圖片）

第二輪建造業「防疫抗疫基金」今日（18日）起開始接受工友申請，並於8月31日截止。符合申請第二輪基金的建造業工友必須於2019年1月1日至2020年4月8日期間，曾持有有效建造業工人註冊證，或持有其他建造業相關的資格及有效註冊證明。為加快派發資助，已收取第一輪資助的工友將自動納入第二輪資助無需重新申請，議會會透過他們已提交的銀行賬戶發放第二輪資助。

於2019年 1月1日至2020年2月19日期間沒有出勤紀錄，但曾持有有效建造業工人註冊證的工友 由今天起可同時申請第一輪擴闊資助1,000元及第二輪資助7,500元 。

透過手機應用程式申請

合資格的工友須下載更新版「安全錦囊」手機應用程式，填妥資料及上載所須文件，包括建造業工人註冊證相關註冊證號碼、香港身份證號碼、聯絡電話 、 及與申請人同名的個人銀行戶口資料和證明文件。議會在收妥及核實所有資料後，最快於4個星期內以自動轉賬方式將資助直接存入工友的戶口。

首輪資助惠及21萬名工友

​發展局公布，截至今日，第二輪「防疫抗疫基金」已向約16萬名建造業工友發放達12億元補助金。連同首輪「防疫抗疫基金」向業界發放的津貼，累計總額逾17億元。當中，超過21萬名工友在首輪資助獲發1500元津貼，近八成已自動獲發第二輪的7500元補助金，餘下約兩成的工友，日內亦會收到相關資助。

而第二輪基金內包括向建造業相關企業發放的一次過資助金額，發展局指相關企業可於五月內透過建造業議會網上平台遞交申請。局方亦正處理工程／建築及相關專業服務顧問公司在第二輪「防疫抗疫基金」下培訓資助的申請，並陸續向已完成審批的公司發放津貼。