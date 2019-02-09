【荃灣有條洗衣街】荃景圍聚集逾十間洗衣店　原來又係土地問題

近年興起自助洗衣店，當中不少劏房戶，更是自助洗衣店的常客。事實上，並非只有劏房戶才需要洗衣店，部分私人屋苑也對此有極大需求。於荃灣的荃景圍內，就已經聚集了超過10間洗衣店。 究竟為何當區會有如此多間洗衣店？有居民表示，屋苑單位面積較小，放不下洗衣機，加上晾衣架太小，無法乾衣，所以要光顧洗衣店。

荃灣荃景圍一帶，設有多間屋苑，向來自成一國，雖然與市中心有一段距離，但區內設備也頗為齊全，醫院、診所、學校和超市一應俱全，特別是洗衣店。《香港01》記者到荃景圍三個屋苑視察，發現單是荃灣中心一期，已經有有6間洗衣店、而荃德花園有4間，荃威花園則有3間，單單在這個小社區，已經有13間洗衣店。

為何荃景圍特別多洗衣店？難道該區居民特別喜歡洗衫？居住在荃德花園已有七年的黃先生向《香港01》表示，因為家居面積太小，放不下洗衣機，故多年來都光顧洗衣店，「一路都係咁，慣咗就無乜野」。他透露，近一、兩年開始有自助洗衣店進駐屋苑，而他自己也會使用自助式洗衣店。

荃灣中心方面，一位正等候取衣的外傭向《香港01》表示，因為家中的晾衣架空間不足，故要光顧洗衣店。她續指，通常每次洗衣要等候一小時，雖然感到相當麻煩，但也沒有辦法。

區內洗衣店林立，但洗衣店仍有不俗的生意。荃灣中心英姿傑乾洗公司老闆向《香港01》表示，他們在此開業已有30年，一直以來的生意也不錯，證明區內對洗衣服務的需求確實非常大。

洗衣店老闆表示，店舖開業已有30年，生意向來不錯。（廖俊升攝）

有外傭表示，因家中晾衣空間不足，故要光顧洗衣店。（廖俊升攝）

荃威區議員林婉濱表示，荃灣中心及荃德花園以小型單位為主，不少單位只有約300多尺，或放不下洗衣機；不過家居單位達9成實用面積的荃威花園，雖為單位面積較大，但附近也有3間洗衣店。林解釋，近年年青租戶愈多愈多，他們或會想節省自行洗衣時間，所以寧願光顧洗衣店。

她續指，由於荃景圍一帶地理上是自成一國，與市中心有一段距離，地舖租金也因而較其他地方便宜，成為小本經營的洗衣店進駐主因。她以荃威花園為例，附近原已有兩間洗衣店，而去年又開多一間自助式洗衣店，故認為洗衣生意在當區有很大需求。

林婉濱指，舖租便宜也成為洗衣店進駐的原因之一。（廖俊升攝）

同時，林婉濱認為，晾衣不便也成為居民光顧洗衣店的原因，「以我自己經驗，如果唔想晾衫俾人投訴，又唔想出去晾，咁可能要晾喺廳，而柔順劑嘅氣味會焗住喺屋入面，都唔係咁好。」

荃灣中心區議員李洪波表示，當區洗衣店盛行，主要因為家中晾衣不便。他解釋，區內大廈樓齡已有30年，單位採用舊式晾衣架，並設於廚房窗口外，晾衣位置並不理想，所以街坊們寧願光顧洗衣店。他又指，過去一直都有很多洗衣店，但近年因為自助洗衣店興起，令該區洗衣店更多元化。