政府成立樹藝業發展諮詢委員會　就樹木管理人員註冊制度提意見

政府早前建議撥款二億元設立「城市林務發展基金」，提升樹藝及園藝從業員專業水平，加強妥善護養樹木的公眾教育和推廣工作，以改善本港城市林木的質素。 發展局今日（29日）宣布成立樹藝及園藝業發展諮詢委員會，委任12名非官方成員，當中包括長春社總監蘇國賢、香港高等教育科技學院環境及設計學院院長陳弘志等。委員會將就樹木管理人員註冊制度、城市林務發展基金下的計劃提供意見。

政府早前建議撥款二億元設立「城市林務發展基金」。圖為2018年般咸道香港大學鄧志昂樓前，兩棵細葉榕被移除前。（資料圖片 / 余俊亮攝）

樹藝及園藝業發展諮詢委員會由發展局副秘書長（工務）擔任主席，有12名非官方成員獲委任，包括香港高等教育科技學院環境及設計學院院長陳弘志及教授尤迪安、長春社總監蘇國賢、香港園藝專業學會副會長蔡念祖等。成員的任期由6月1日起，為期兩年。

政府指，委員會成員來自業界的商會、工會、專業界別、高等教育和職業培訓機構，涵蓋不同範疇並具豐富經驗的學者、從業員及職業培訓員。委員會將就就樹木管理人員註冊制度、城市林務發展基金下的學習資助計劃和見習生計劃，以及樹藝及園藝業的發展和人力供求的事宜提供意見。