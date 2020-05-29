央視《另一個香港》斥煽動學界示威　教協發聲明：抹黑失實

中央廣播電視總台早前推出專題片《另一個香港》，並於香港兩個本地電視台播放。節目第二集提到反修例風波源於本港教育出現問題，導致年輕人變得激進，更將矛頭指向教協。 教協今日發聲明，批評央視在毫無事實根據的情況下，抹黑和誣蔑教協以至整個教育界，對此深表遺憾，希望央視重視其聲譽，更正其節目內容。

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教協今日發聲明指，央視專題片《另一個香港》提出一連串不實指控，包括聲稱教協被「別有用心」的人把持，「罪狀」包括出版鼓吹「非法佔中」的教材、支持中學生宣揚港獨、煽動學界去維園示威等等，以上指控均與事實不符。

聲明指，該節目指教協支持中學生宣揚港獨，是完全錯誤，過往教協副會長兼立法會議員葉建源曾多次公開表示不贊成「港獨」，更不同意教師向中學生灌輸包括「港獨」在內的特定政治立場。

其次，該節目中提到教協「煽動學界去維園示威」，聲明指是完全錯誤，強調教協是教師組織，不會直接聯絡學生出席活動。該節目所呈現的片段為教協去年8月發起的教師遊行，並以「守護下一代，為良知發聲」為主題，和平表達教育界的聲音。遊行地點並非節目所指的維園，而是遮打花園，質疑央視明顯地無核實節目內容，散播不實訊息，完全與事實脫節。

教協又指，節目提到的「佔領中環」教材，內容包含不同政黨的評論和立場，並清楚列明目的不在鼓動學生參與「佔領中環」，只是為了學生更加認識社會具爭議的題目，從而建立自己的觀點及立場，惟央視在毫無事實根據的情況下抹黑和誣蔑教協以至整個教育界，對此深表遺憾。

教協指，希望央視重視其聲譽，更正其節目內容，今後在報導時小心核實資料。