反修例｜央視紀錄片《另一個香港》將在Now財經台播放

中央廣播電視總台日前播放記錄片《另一個香港》，分為「香港之亂」及「風從何來」兩集，講述香港反修例示威活動。消息指，電訊盈科早前已引入該套記錄片。根據NowTV節目表，該紀錄片將在5月23、24日（周六及周日），於Now財經台播放。 Now新聞副總裁鄭麗矜確認會播放該紀錄片，她稱央視免費提供，NowTV是提供平台，會播放不同類型節目。

消息指，電訊盈科媒體早前已引入《另一個香港》。根據NowTV節目表，該節目將於5月23、24日（周六及周日）晚上7時，在Now財經台（Now333台）播放。

央視製作 未提7.21、8.31

《另一個香港》專題共有兩集，總片長約80分鐘，其簡介指修例風波中，激進暴力犯罪行為嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線，希望藉由此專題片聚焦「黑色風暴」籠罩下的香港。片中抗爭者被塑造成要為事件負最大責任，又指香港教育病了，教育工作者難辭其咎，但未有提及「7.21元朗白衣人事件」、「8.31太子站事件」等受爭議事件。

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NowTV：毋須付費給央視 各種節目都會播

Now新聞台副總裁鄭麗矜回覆《香港01》確認，將於333財經台連續兩晚播放《另一個香港》，並指以往亦會播放央視的記錄片，播放亦是免費，認為只是提供一個平台，「各種節目都會播」。她亦指，節目不會在免費電視ViuTV播放。