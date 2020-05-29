港鐵金鐘站路軌積水相片曝光　資深土木工程師：料水管爆裂引致

港鐵南港島線金鐘站附近路段今日（29日）晚上7時許出現積水，導致涉事路段來回方向出現延誤近1小時，需工作人員搶修方恢復正常。 《香港01》接獲上述路段滲水情況照片，發現列車距離金鐘站埋站前一帶路段，有長約20米範圍出現水浸情況。 資深土木工程師倪學仁表示，相關情況較罕見，料較大機會是附近水管爆裂或設施滲水引致。

行車服務延誤逾50分鐘

港鐵今晚7時26分表示，由7時15分開始南港島線金鐘站附近路軌範圍有積水，導致南港島線來往海怡半島站及金鐘站的行車服務均有延誤，且維持逾50分鐘至8時05分方恢復正常。對於路軌範圍出現積水的原因，港鐵則指具體情況仍了解中。

《香港01》接獲涉事路段範圍相片，消息人士表示，該滲水路段是即將駛入南港島線金鐘站附近範圍。從相片可見，路軌範圍出現水浸、且滴水有流動情況。

另一消息人士透露，以往路軌均不時出現積水情況，當達到某水平便會有相關人員負責抽走積水。惟現時相關路段出現積水，甚至影響行車一度延誤，估計因積水影響路軌上的設備，令其信號系统未能如常運作，駕駛該線路需改由人手操作列車，致列車服務延誤。惟消息人士續指，相關情況並不影響行車安全。

港鐵南港島線金鐘站附近路段今日（29日）晚上7時許出現積水，導致涉事路段來回方向出現延誤近1小時，需工作人員搶修方恢復正常。（資料圖片／梁鵬威攝）

資深土木工程師倪學仁檢視相關照片後表示，路軌範圍滲水致列車服務受阻情況較罕見。而涉事範圍未見牆身或天花出現滲漏，估計較大機會是水喉爆裂或相關地底設施滲漏致水浸情況。

他續指，南港島線金鐘站屬填海路段，亦有可能「隧道穿咗窿」，或是隧道與隧道間的接駁工程參差引致現時情況。惟他指出，相關滲漏威脅行車安全風險較低，因列車設計亦考慮露天段出現暴雨情況，且相關結構倘出現問題亦不難修補，但箇中原因港鐵須調查並盡快改善。