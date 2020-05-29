政府2014年發布《鐵路發展策略2014》建議興建屯門南延線，運房局今日（29日）公布將在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門第16區增設一個中途站。 屯門第16區、即現為屯門游泳池一帶有不少私樓屋苑，有測量師指落實興建港鐵站將令樓價有所上升，但由於位置屬偏遠，加上現時亦有輕鐵接駁屯門西鐵站，估計升幅僅為單位數。

港鐵屯門南延線 增碼頭、第16區近泳池兩站 2023動工、2030落成

港鐵屯門南延線增兩車站 測量師料未大幅影響樓價 僅單位數升幅

港鐵屯門南延線將增加兩個車站。圖為輕鐵屯門泳池站，政府指，由於建造車站和相關住宅發展，屯門游泳池及「綠在屯門」社區環保站需要重置。（資料圖片 / 林若勤攝）

運房局宣布屯門南延線將增設兩個車站，分別是屯門碼頭附近增設屯門南站，以及在屯門第16區增置中途站。運房局預料，擬議屯門南站500米服務範圍內，約有6萬名居民；而擬議第16區車站500米服務範圍內則約有4.9萬名居民。

屯門游泳池一帶多發展項目

屯門第16區即為屯門游泳池一帶，現時附近有不少私樓屋苑，包括南浪海灣、豐景園、海典軒及翠寧花園。此外，於屯門游泳池輕鐵站旁亦有公營及私營的發展項目，包括有將於今年夏天開售、下年入伙的新鴻基新盤，及於恆富街擬建的公營房屋項目。

測量師建議車站上蓋可以高密度發展

測量師陳致馨稱，落實增建港鐵站屬好事，能夠方便當區居民。他說，若於屯門第16區的港鐵站上蓋發展住宅，估計將會以高密度發展，料地積比率將為5至8倍。至於周邊的私樓屋苑，他說由於該區地理位置仍屬遍遠，估計樓價升幅未會太大，料幅度只有單位數字。測量師學會規劃及發展組主席林家輝說，由於該區現時有輕鐵及接駁巴士往屯門站，估計落實增建屯門南延線車站未會令樓價大幅上升，料只有單位數升幅；至於車站上蓋的發展密度，他建議可以5倍以上的地積比率發展，認為鄰近車站未會加重區內交通壓力。

美聯地產屯門市中心分行經理葉桂源指，以屯門豐景園兩房單位為例，現時樓價約為450萬至500萬元。他指早前屯門南站消息傳出後，碼頭一帶的私樓樓價有所上升，估計項目落實興建後價格會再升。不過，由於預計落成年期為2030年，估計一帶的二手樓價未會一下子大幅上升，業主或會視新鴻基新盤定價作指標。