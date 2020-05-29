港鐵屯門南延線　增碼頭、第16區近泳池兩站　2023動工、2030落成

政府2014年發布《鐵路發展策略2014》建議興建屯門南延線，並於去年《施政報告》提及，未來一年將邀請港鐵就屯門南延線展開詳細規劃和設計。行政長官會同行政會議日前已批准政府邀請港鐵開展相關項目的詳細規劃及設計。 運房局發言人今日（29日）指，屯門南延線將從西鐵線屯門站向南伸延2.4公里，並在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門第16區增設一個中途站，按2015年12月價格計算造價約為114億元，預計2023年動工，並於2030年竣工。工程原計劃2022年落實，增加屯門碼頭一個車站，造價55億元，換言之新規劃造價翻倍。

屯門南延線將增設兩個車站，分別在屯門碼頭附近設置屯門南站，以及在屯門第16區增設中途站。（立法會文件）

較原規劃增加一中途站 近屯門泳池

屯門南延線主要沿屯門河建造，以改善屯門市中心南面社區包括湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶的鐵路服務。而屯門南延線將增設兩個車站，分別是屯門碼頭附近增設屯門南站，以及在屯門第16區增置中途站。

按2015年成本計算 造價114億元

此兩個新鐵路車站將鄰近位於屯門碼頭、兆禧、屯門泳池及豐景園的輕鐵站。運房局表示，根據港鐵提交的項目建議書，預算建造成本按2015年12月計算，約為114億元；相關項詳細規劃及設計需時2-3年，故預計2023年動工、2030年竣工。而今次開展此項目，將以「擁有權」模式為該項目融資。

運房局預料，擬議屯門南站500米服務範圍內，約有6萬名居民；而擬議第16區車站500米服務範圍內則約有4.9萬名居民。加上，現時乘搭西鐵線的屯門南居民一般均會使用輕鐵或接駁巴士前往屯門站，繁忙時間車站約需10至20分鐘；當屯門南延線落成，並以鐵路行走相同路線，料不超過5分鐘，屆時能為鄰近局民提供另一出行選擇，以疏導更多乘客。

屯門泳池現址將拆卸 初步計劃於屯門高爾夫球中心重置

運房局續指，現時計劃在屯門第16區設置中途站，將需要重置屯門游泳池，故已於現時屯門高爾夫球中心內，物色一個可能地點作屯門泳池重置之用，具體計劃將取決技術可行性研究，倘日後證實該物色選址不合適，港鐵將物色另一地點。

而「綠在屯門」社區環保站亦受屯門南延線影響，須另覓選址，故相關安排將會在詳細規劃及設計階段處理。

長遠而言，倘將鐵路由屯門南向西伸延，以連接未來的屯門西發展，並配合擬議龍鼓灘填海，當局建議重新規劃使用率較低的內河碼頭，以及用作其他工業用途的屯門西地區。運房局指，透過將部分工業用途遷移到龍鼓灘的擬議填海區，屯門西海岸將可騰出土地作房屋及其他發展用途。初步估計可供應2.5至3萬個房屋單位，以及創造5至7萬個職位。

而根據港鐵提交的項目建議書，估計屯門南延線在50年的營運期內可為公眾合共節省約3億小時，故計算屯門南延線的經濟效益，包括節省日時間價值、其他公共交通工具節省的營運費用及因交通意外減少而節省的費用，估計合共節省約為280億元（按2015年價格計算），而經濟內部回報率每年約為2.0%。

屯門南延線初步概念方案為新增一個屯門南站，鄰近屯門碼頭及兆禧西鐵站。以2013年價格計算，當時初步成本估算為55億元。（《鐵路發展策略2014》文件截圖）

原計劃2022落成 增一站造價55億元

港鐵表示歡迎政府的決定，並會展開項目設計的招標工作。港鐵行政總裁金澤培表示，屯門南延線將進一步加強西鐵線，即將來屯馬線的交通網絡及提供與當區輕鐵的方便轉乘。當項目完成後，當區居民前往屯門市中心或遠至市區，將有多一個新鐵路線選項。港鐵將與政府緊密協作，並諮詢社區及聆聽市民意見。

根據《鐵路發展策略2014》，當時文件提及將現有西鐵線屯門站向南延伸，並在屯門南增設一個鐵路站，且選址擬建在鄰近屯門碼頭及兆禧輕鐵站。當時構思是以高架鐵路形式興建屯門南延線，且初步建議於2019年至2022年落實，而按2013年價格計算，初步成本估算為55億元。