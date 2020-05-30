港版國安法｜移民顧問憂美按「一國一制」處理港人申請　排十年隊

美國總統特朗普在當地時間周五（本港30日）批評，全國人大會議通過「港版國安法」後，香港的「一國兩制」將變成「一國一制」，他將取消香港作為中國其他地區以外優惠待遇。美國向來是移民大國，美方今次舉動會否影響港人移民美國？有移民顧問表示，最壞情況是將港人按「一國一制」處理，把兩條原本不相同的排隊隊伍合併起來，影響移民的時間，「要等10幾年。」也有顧問認為，若按「一國一制」處理，美國的吸引力將會大減，港人會轉移民至其他英語國家。

港人憂慮《國安法》再次掀起移民潮，早前移民顧問直指近日查詢急升十倍，美國、英國、加拿大等地仍是港人首選。不過，特朗普在周五揚言取消對港特殊待遇，又會暫停香港與美國的引渡協議，並檢視出口與簽證安排等，相關措施會否影響港人移民呢？

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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以中產人士為客源的胡康邦移民顧問公司，首席移民顧問胡康邦今早（30日）與美國律師討論過相關措施，相信取消對港特殊待遇不會影響大眾生活，內地不能夠再透過香港購買軍事用品或者其他科技。

美國疫情後要資金恢復經濟 料投資移民不受影響

胡康邦表示，《國安法》出台後查詢一直高企，「我哋星期六都要加班。」他指出，最多人選擇移民美國會申請EB-5的投資簽證，即要求申請人投資180萬美元（約1404萬港元），或者投資90萬美元（約702萬港元）到指定區域。

他分析指，由於新冠疫情打擊美國當地經濟，「當地需要資金去振興經濟，無一個國家係唔歡迎有錢人嘅」，預料相關的申請相信不會受到影響。

對於中國推出「港版國安法」，特朗普斥北京違背中英兩國在1984年所簽署的《中英聯合聲明》，形容香港不再享有自治，批評中國已將「一國兩制」，變成「一國一制」。（資料圖片/路透社）

目前內地與香港分兩條隊處理 港人等兩年

特朗普又提及香港是「一國一制」，申請移民資格未來會否改變？胡康邦則稱，美國的簽證向來是根據申請人的出生地點來處理，港人與內地人是分開兩條不同的隊伍，過去港人申請EB-5的投資簽證需時大約兩年左右，但若按「一國一制」處理，兩者的隊伍或會合併。

胡康邦笑言，「中國人對美國又愛又恨，咁多年都係移民之首，排隊要十多年」，他解釋EB-5早年的條件只為50萬美元（約390萬港元），故有大量積壓個案，意味未來港人成功投資移民美國的時間或急增，需時最少十年。

移民顧問胡康邦認為，現時因美國要吸納資金故投資移民影響不會太大。

移民等候十年八載料吸引力會大減

環凱移民顧問有限公司董事張家禧也透露，今日收到正辦理美國移民的客人查詢，擔心美方的措施或影響移民結果，但與美國律師聯絡後暫時所有程序如常。但他直指難以預測美方下一步的舉動，港人移民的隊伍或會與內地隊伍合併，「相信都係好多人的憂慮，中國人隊至少要等六至八年，如果真係咁香港對移民美國嘅興趣會大減。」

張家禧解釋，美國的EB-5的投資簽證申請人的資格是較其他英語國家，如加拿大、澳洲、英國等寬鬆，加上辦理時間不長，只需要兩年左右時間，深受港人歡迎。他說：「EB-5係90萬美元開始，英國一至兩年但200萬英鎊比較貴，加拿大、澳洲就要有管理經驗等嘅要求。」不過，張家禧亦不諱言：「如果要等十年八載咁長時間，到時仲講咩移民」，而申請人的條件不足以移民去其他英語國家，大部分都會退而其次改去葡萄牙、台灣等地。

國安法出台後 查詢增數倍

查詢數字有否在特朗普講話後急增？張家禧認為，一日數字不足反映，惟自上周《國安法》消息傳出後，查詢已多三至四倍，「收到30至40個度，同事嘅工作量有增加。」

有獲批移民想提早成行

英君集團首席移民顧問文偉成也表示，由於今日是星期六，故查詢未見有大幅增加，但收到不少正辦理的移民手續的客人致電要求加快處理，「好多本身計劃8月、9月先過去，但都會想push我哋盡快呢個星期，或者下個星期盡快交表，以免夜長夢多」，擔心美方的未來政策會引起其他國家仿效，或產生連鎖效應。