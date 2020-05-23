港版國安法｜移民查詢激增　對比回歸前移民潮　學者憂失年輕人才

人大推出「港版國安法」消息曝光後，大數據分析顯示，搜尋關鍵字「移民」等字眼即急增四倍。有移民顧問表示，單日移民查詢急升十倍，有意移民的年輕人比例急升。 有學者分析，近幾年移民人數已見升幅，與社會累積不安與不滿有關，相信「國安法」出台會引起大圍衝擊，或加快移民趨勢，但引致的移民規模目前仍是未知之數，有待觀察。他認為，與回歸前的「移民潮」相較，現今考慮移民的年齡層趨年輕，關注或會流失年輕專業人才，即使從外地輸入人才填補，但後者「非長遠以香港為家」，社會基根改變，城市如何注入活力和創新力，將成課題。

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鍾劍華：「國安法」若憂慮 是否出現移民潮有待觀察

在網絡搜尋器輸入「國安法」之眼，伴隨的關鍵詞包含「移民」。退休理大應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，移民現象與社會累積不安與不滿有關，近年香港的政治環境為重要因素，北京對港政策轉變等，不少人抱持「有得走好走」的心態；而最新的「國安法」出台，加上細節未明朗等，打壓自由、改變香港既有價值等憂慮接踵而來，致移民查詢上升，料之後會引起大圍衝擊，或加快移民趨勢。

但他認為，移民決定涉及複雜因素，查詢增多未必等於一定實行到，故對於會否出現回歸後新一波「移民潮」，短期內仍是未知之數，有待觀察。

退休理工大學應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華。（資料圖片／高仲明攝）

年輕人傾向選移民成本較低地方

鍾劍華分析，與回歸前包括80年代中英談判、89年六四事件引起的「移民潮」相比，現今的移民趨勢有兩項主要轉變，包括1997年以前港人移居地首選主要是澳洲、美國、加拿大等，近年可見多了傾向亞洲地區，尤其是台灣、新加坡等，甚至一些較偏門國家亦成選項。

另外是移民年齡層及資產階層，鍾劍華指出，回歸前的「移民潮」主要由中年人士帶動，他們擁有一定資產，故移居地以歐美為主；近年所見，考慮和傾向移民的年齡層趨年輕，年輕人移民查詢增加，移民成本較低地方成為選項。他舉例如近年見到有移民台灣中介公司推出的計劃，以相約於賣掉居屋的資金，可安排到台南移居等。

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鍾劍華認為，現今與回歸前的移民現象主要分別在於經濟力量，比起以往中年人移民帶走資產，如移民群體以年輕人為主，則是流失人才，尤其是專業範疇的年輕人如律師、護士等，長遠而言，即使透過單程證、輸入人才計劃等吸納外地人才，表面上是「有人走有人來」，但外地人才「非長遠以香港為家」，香港社會根基改變，如文化的育成，不免思索，人才老化會否令社會發展傾向「保守」，如何注入活力及創新力等。

87年至96年逾50萬人移民離港

據政府統計處過往刊物，指出由1987至1996年間，移民港人數目達503,800 人。本港截至2007年的40年，移民潮主要集中在1990年至1994年之間，1995年後估計移民人數持續下跌，2003年的移民人數是自1981年以來最低，由1998年至2007年的移民人數穩定在每年約1萬人。

《香港人口趨勢1986-2016》指出，香港沒有直接及全面的入境及出境移民數字，而只有人口出入境流動的淨差額數字作為量度指標，將移入人數減移出人數，稱為「人口淨遷移」，於2004年、2009年、2011年及2013年見負數。「香港2030+」於2016年11月發布的一份報告提到，估計自1980年以來約有80萬港人移居外地，當中接近90%定居美國、澳洲、新西蘭、加拿大及英國。

去年下半年申「良民證」人數急增

另外，本港計算移居海外人數，其中一項估算基礎為簽發俗稱「良民證」的無犯罪記錄證明書申請數字。據立法會文件，由2012年至2016年，共有逾10.5萬宗「良民證」申請，即平均每年有2.1萬宗申請。

據上述申請的自願參與統計調查，逾半申請目的為移民，其中於2012年及2015年均佔58%，首五個移民國家及地區包括加拿大、美國、澳洲、台灣及中國內地或澳門。而以移民目的申請人當中，大部分都是特區護照持有人，2015年及2016年分別佔73.4%及72.6%，較此前增約10個百分點；其次是持其他國籍護照人士，2015年及2016年跌至23.5%及24.9%。

據警務處數字，去年1至4月，「良民證」的申請數字與2018年同期一直相若，從5月起開始現升勢，而自6月開始，每個月的申請個案數字相對去年同期的增幅一直擴大。6月時有2,373宗申請，較2018年同期增加12%；7月有3,049宗申請，按年上升41%；8月有3,649宗申請，按年增多54%；而9月就有3,597宗申請，相比2018年同期的1,657宗，增加近1.2倍。總計，去年由6月至10月底有逾1.5萬人申請「良民證」。

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