香港人口增至750萬　去年2.9萬港人移民　單程證來港3.9萬跌一成

政府統計處今日（2月18日）發表香港2019年年底人口數字。從數字可見，2019年年底的香港人口的臨時數字為7,500,700人，比2018年年底增加14,200人，增長率為0.2%。 其中，這段期間有39,100名單程證持有人來港，是連續3年錄得下跌。相對地，有29,200名香港居民移出，按年大升8,800人，升幅為43%。

2019年年底的香港人口的臨時數字為7,500,700人，比2018年年底增加14,200人，增長率為0.2%。（資料圖片）

人口增長由自然增長（即出生減死亡）及香港居民淨遷移（即移入減移出）組成。統計署最新資料顯示，2018年年底至2019年年底的人口自然增長為4 300人，其中出生人數為52 900人，死亡人數為48 500人；在同期內，淨遷移人數為9 900人（正數，即遷入人數高於遷出），其中39 100人為單程證持有人的移入，29 200人為其他香港居民的淨移出。

現時每日內地來港單程證名額為150個，39,100人為單程證持有人移入，即平均每日約107人，佔150個名額的71.4%。

翻查過去數字，單程證持有人來港數字自2016年達到57,400人的高峰後，已連續3年按年錄得下跌。2017年有47,000名單程證持有人移入，2018年有42,300人，直至去年下跌至39,100人，跌幅達近一成。

另一個值得注意的，是淨移出人口數字，2018年相關數字只有20,400人，2019年卻升至29,200人，升幅達43.1%。