新冠肺炎｜巴基斯坦返港航班兩成乘客確診　4名機艙服務員需檢疫

新型肺炎疫情未平，本港今日（30日）新增三宗輸入個案，均於前日（28日）從巴基斯坦經多哈返港，累計已有1082人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第1081及1082宗個案是兩父子；第1083宗個案是一歲男嬰，他的父母昨日已確診。張又稱，前日的卡塔爾航空QR818航班共有83名乘客，當中已有16人確診，即19%人染病，比例較高。四名曾經服務確診者的機艙服務員需被送往檢疫中心。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增三宗確診個案，均於前日乘卡塔爾航空QR818航班經多哈返港，三人也沒有出現病徵。第1081及1082宗個案是兩父子，父親38歲，兒子8歲，二人於2月3日至5月28日到巴基斯坦，返港後初步病毒測試結果不確定，後來證實確診。第1083宗個案是一歲男嬰，是第1076及1077個案的兒子。他昨日被送往駿洋邨檢疫中心，留下咽喉樣本後確診並送院。

張竹君續說，該航班共有83名乘客，當中已有16人確診，即19%人染病，比例較高。四名曾經服務確診者的機艙服務員需被送往檢疫中心；另有八名機艙服務員及機師已留唾液樣本，全部結果呈陰性。

張竹君估計16名患者均在巴基斯坦染病，因為他們甫下機便留唾液樣本，如在飛機染病，潛伏期太短。她又說，患者來自巴基斯坦不同城市，反映當地的疫情嚴峻。