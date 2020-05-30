港版國安法｜美或取消港獨立關稅區優惠　廠商會吳宏斌：影響有限

美國總統特朗普今日（30日）凌晨宣布，將會取消對香港的特殊待遇，包括會採取行動取消香港獨立關稅區地位。 香港中華廠商聯合會會長吳宏斌認為，措施即使落實，對本港整體出口以至經濟的直接影響將有限，因為本港出口到美國的貨物「少之又少」，大多屬轉口貨物，而轉口貨本身亦不享有獨立關稅區的關稅優惠。因此他認為措施只為打壓中國。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

+ 9 + 8 + 7

指港元聯繫匯率不是美國「話事」

吳宏斌表示，本港出口到美國的貨物「少之又少」，大多屬轉口貨物，而轉口貨本身亦不享有獨立關稅區的關稅優惠，因此即使美國取消香港獨立關稅區地位，對本港整體出口以至經濟的直接影響將有限。

被問到會否擔心美國對聯繫匯率動手，吳宏斌稱，聯繫匯率不是美國「話事」，而且多個國家的貨幣匯率都浮動，「以往歐羅、澳元上落波幅都好大，呢啲好閒，做生意一定有風險。」他認為即使港元與美金脫勾，對本港影響也未必很大，「到時何去何從？可能同人民幣掛勾呢？到時就會決定到，唔使過分擔心。」

吳宏斌認為，即使美國取消香港獨立關稅區地位，對本港整體出口以至經濟的直接影響將有限。 （資料圖片）

廠商會遺憾美擬撤對港最優惠待遇

廠商會亦發稿回應美國啟動撤銷香港最優惠待遇事件，指對此表示遺憾，認為這會破壞雙方多年來互利發展的經貿關係，同時擾亂了世界自由貿易的秩序。

廠商會認為，美國是港美最大的貨物貿易順差來源地，加上香港的特殊地位是美國企業進入中國市場的最佳通道，美國的做法不但破壞雙方互惠的關係，更損害美國企業和投資者在港利益，為未來港美兩地的經貿關係蒙上不明朗陰影。

吳宏斌不認同美方指制定「港區國安法」是破壞香港高度自治的說法；他表示，保障國家安全是每個國家的重要工作，美國也有保護國家安全的法例，不應有雙重標準。而設立「港區國安法」之目的僅為修補香港的法律漏洞，以保護國家的安全和維護主權，並無違「一國兩制」方針，更加不會影響各國投資者在本港的營商活動，甚至能有助維持香港一貫安全、友善、自由的營商環境。廠商會希望世界各國持平和理性地看待是次立法，不要偏聽偏信某一方的錯誤訊息，並繼續與本港維持長遠而穩定、互利共贏的經貿關係。