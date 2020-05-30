港版國安法｜政法委倡國安教育要深入民心　國安機構應在港紮營

人大會議日前通過「港版國安法」草案，美國總統特朗普對事件表示關注，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。中央政法委員會今日（30日）撰文指責美國誣衊香港國安立法損害自治和自由，更威脅要進行製裁，「言之鑿鑿，聽之藐藐」。 草案中提及，「行政長官應當就香港特區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告」。政法委建議，應將「開展國家安全推廣教育」中的「推廣」二字刪去，改為「開展國家安全教育」，增添落實的態度，讓國家安全教育真正落地見效、走進每位香港市民的心裡。

中央政法委員會今日（30日）撰文指責美國誣衊香港國安立法損害自治和自由，更威脅要進行製裁，「言之鑿鑿，聽之藐藐」。

草案中又提到，「中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責」。政法委指出，維護國安是所有國家政府的職責，建立專門機構非常必要，建議在香港有關國家安全領域不僅「設防」，還要「紮營」，是依法履行維護國家安全職責的必要有效手段。

政法委又強調，是次立法與《基本法》第23條並不衝突，香港仍有儘早完成《基本法》第23條規定的立法責任。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼