港版國安法｜美國商會主席：令人難過的一天　消息需要時間消化

中國國家人大於周五（29日）通過制訂「港區國安法」的決定草案，美國總統特朗普於香港時間今日（30日）宣布，因應全國人大通過有關港區國安法的決定，將會取消給予香港的特別待遇，制裁參與削弱香港自治的官員等作反擊，香港美國商會美國商會主席早泰娜（Tara Joseph）今日接受路透社訪問時表示，對於全球金融中心而言，「是令人難過的一天」，但強調商會將繼續與本港會員保持合作，令香港得以維持現有的商業中心地位。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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早泰娜今日表示，總統特朗普認為，香港推行「港版國安法」後，批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」，違背中英兩國在1984年所簽署的《中英聯合聲明》，形容香港現時已不再享有自治，認為特朗普在白宮發表講話說，中國對香港的舉動，對整個世界而言，是「一場悲劇」。

早泰娜續說，特朗普雖然未有提到實行相關措施的時間表，以及其行動細節，是期望讓香港居民、在港企業及官員考慮往後的做法，但相信會對美俄引渡條約、以及兩地出口貿易管制中有所影響，認為港府連日來表示相關對策是一面「雙刃劍」，強調美方與香港多年來為長期合作的關係。

美國商會主席早泰娜曾與特首林鄭月娥一同出席回歸相關的酒會。（資料圖片/余俊亮攝）

文章中提到，現時有超過1,300所美國公司在香港設有辦事處，提供約10萬個就業機會。在過去10年，美國與香港的貿易順差一直是所有貿易夥伴當中最大的，總計達到2,970億美元。美國商會主席早泰娜在聲明中慨歎，「對於在港的美國人來說，現時不少人感到激動，相信好多公司和家庭要一段時間才能消化。」又指在他們眼中，在香港這座城市與人們有著深厚感情、聯繫，「我們熱愛香港，今日真是難忘的一天。」